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İstanbul'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına Etkisi - Son Dakika
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İstanbul'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına Etkisi

İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği uyarılarının ardından kent genelinde şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Boğaz çevresinde ise fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu. Trafik yoğunluğu ise yüzde 29 olarak ölçüldü.

İstanbul\'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına Etkisi
07.01.2024 - 11:35,
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İstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi.

Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü.

Bulutlar Beykoz'dan da görüntülenirken İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.

Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta da yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmamak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartmanların girişlerine sığındı.

Taksim Meydanı'nda bazı turistler bina altlarında durmak zorunda kaldı. Fırtına'nın etkisiyle bazı vatandaşların şemsiyeleri ters döndü.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ile Sultanbeyli de yağmur etkili oldu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.20 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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