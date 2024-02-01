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İstanbul'da çıkan silahlı kavgada kaçan şüpheliler Bolu'da yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da çıkan silahlı kavgada kaçan şüpheliler Bolu'da yakalandı

İstanbul\'da çıkan silahlı kavgada kaçan şüpheliler Bolu\'da yakalandı

İstanbul'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından kaçan 6 şüpheliler, yaralı arkadaşlarını tedavi için Bolu'da hastaneye getirince yakalandı. Yaralı tedaviye alınırken, 5 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

01.02.2024 15:54  Güncelleme: 16:08
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İSTARBUL'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından kaçan 6 şüpheliler, yaralı arkadaşlarını tedavi için Bolu'da hastaneye getirince yakalandı. Yaralı tedaviye alınırken, 5 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak yaralanan Kadir Bayındır, olaya karışan 5 arkadaşıyla birlikte kaçarak Bolu'ya geldi. 5 şüpheli, gece saatlerinde yaralanan arkadaşları Kadir Bayındır'ı tedavi için Sağlık Mahallesi'ndeki Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirdi. Şüphelinin ateşli silahla yaralandığının belirlenmesinin ardından hastane görevlileri polis ekiplerine haber verdi.

Yaralanan Bayındır tedavi altına alınırken, 5 şüpheli Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin geldikleri iki otomobil de çekiciyle otoparka çekildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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