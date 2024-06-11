İstanbul'da Spor Tesisi Metin Kurt'un Adını Aldı - Son Dakika
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İstanbul'da Spor Tesisi Metin Kurt'un Adını Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, Yedikule Spor Tesisi'ne Metin Kurt'un adı verildi. Karara AKP Grubu ret oyu kullandı.

11.06.2024 22:40  Güncelleme: 05:12
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan kararla, 2012'de yaşamını yitiren Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi futbolcu Metin Kurt'un adı, Yedikule Spor Tesisi'ne verildi. Ret oyu kullanan AKP Grubu adına Sözcü Faruk Gökkuş, "Metin Kurt, milli bir futbolcu ama daha çok ideolojik duruşu var" dedi.

İBB Meclisi'nin haziran ayının ikinci oturumu yapıldı. Toplantıda alınan kararlarla bazı sokaklarda, meydanlarda ve tesislerde isim değişikliğine gidildi. Bakırköy Sakızağacı Mahallesindeki Tayyare Meydanı Sokağı'na, sanatçı Cem Karaca'nın ismi verildi. Esenyurt'taki bir meydana da Türk edebiyatının çınarlarından Yaşar Kemal'in adı verildi. Her iki karar da oy birliğiyle alındı.

Öte yandan Zeytinburnu'ndaki Yedikule Gençlik Kulübü Spor Tesisleri'ne verilecek isim sırasında CHP ile AKP Grubu arasında tartışma yaşandı. Tesislerin isminin Yedikule Metin Kurt Spor Tesisi olarak değiştirilmesi teklifine AKP'liler karşı çıktı.

AKP'li Gökkuş: İdeolojik duruşu var

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Metin Kurt, Milli bir futbolcu ama daha çok ideolojik duruşu var. Türkiye Komünist Partisi milletvekili adayı olmuş, Türkiye Komünist Partisi üyesi. Orayla tek bağlantısı, Yedikule Spor'da bir dönem antrenörlük yapmış, başka bağlantısı yok. Orada yaşamış biri değil. İdeolojik anlamda bu ismin verildiğini düşünüyoruz. Bu nedenle muhalefet şerhi koyuyoruz" dedi.

CHP'li Özcan: Ülkeye katkısı görmezden gelinemez

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise "Sadece düşüncesi, hayata bakışı kendilerinden farklı diye Türk sporuna katkı vermiş, futbolda örgütlenmeyi savunan bir insanın bu ülkeye yapmış olduğu katkıyı görmezden gelmeleri gerekmez. İdeolojik gerekçelerle isminin buraya verilememesini insani bulmadım, kendilerine de yakıştıramadım" diye tepkisini dile getirdi.

Yapılan oylamada, tesislere Metin Kurt'un isminin verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Metin Kurt kimdir?

Kırklareli'nde 15 Mart 1948'de dünyaya gelen Metin Kurt, ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle futbola yöneldi. Beyoğlu Yeni Çarşı, Alibeyköy Adalet, Altay, PTT, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerinde forma giydi. 27'si A Milli Takım düzeyinde olmak üzere ümit ve genç toplam 37 kez Milli formayı giydi.

PTT'de "adaletsizliğe tahammülü olmayan" bir kimlik sergilemeye başlayan Metin Kurt, Galatasaray'da oynadığı 1970-1976 yılları arasında, daha önceki kuşakların el yordamıyla başlattığı futbolcuların ve sporcuların örgütlenme girişimlerini daha üst seviyeye taşımak üzere harekete geçti. Sendikal örgütlenme girişimi ve mücadelesi nedeniyle Galatasaray'dan uzaklaştırıldı.

Son olarak 2010 yılında Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2011 genel seçimlerinde TKP'den milletvekili adayı oldu. İstanbul'da 24 Ağustos 2012'de yaşama veda etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Spor Tesisi Metin Kurt'un Adını Aldı - Son Dakika

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