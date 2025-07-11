İstanbul'da "Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da "Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Yürüyüşü" düzenlendi

11.07.2025 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma yürüyüşü düzenlendi.

Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği ile Bayrampaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Bayrampaşa'daki Şehit Kamil Balkan Camisi'nden Eski Lunapark Meydanı'na yürüdü.

Burada konuşan Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Srebrenitsa'da 30 yıllık bir acıdan, bir ayıptan bahsedildiğini söyledi.

Bugün yaptıkları yürüyüşle Srebrenitsa'da yaşanan acıyı hissetmeye çalıştıklarını belirten Çiftçi, "Oradaki insanların hiçbir günahı yok. Sadece Müslüman ve Boşnak oldukları için öldürüldüler. Onların her biri birer kahraman, birer şehit." dedi.

Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar da İstanbul'un bugün Bosna'dan çok uzak bir yerde olduğunu, ancak yüreklerinin Srebrenitsa'da attığını ifade etti.

Avrupa'nın tam ortasında 30 yıl önce Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da en az 8 bin 372 kişinin sistematik bir şekilde, Boşnak oldukları için katledildiğini dile getiren Komar, "Bu kanlı temmuz ayında insanlık, içine düşmüş olduğu insanlık imtihanında kalmış, tamamen yerle bir olmuştur. Soykırıma uğrayan masumların 150 farklı yerde, 77 toplu mezarda cesetleri bulundu. Srebrenitsa bizi, özellikle hakkı ve doğruyu aramamız noktasında yönlendiriyor." ifadesini kullandı.

Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç ise Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın insanlığı uyandırmak zorunda olduğunu belirtti.

Srebrenitsa soykırımının her insanın bağımsız ve özgür bir şekilde yaşaması gerektiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Karadziç, "Yapılan katliamlar asla küçümsenmemeli, unutulmamalı. Bizim sorumluluğumuz yapılanları asla unutmamak, yapılan soykırımlara karşı sırtımızı dönmek ve bunları her yerde paylaşmak." diye konuştu.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar da soykırımın sadece Srebrenitsa'da olmadığını, tüm Bosna'da yaşandığını belirtti.

Yapılan soykırımı asla unutmayacaklarını dile getiren Sancaktar, "Batı'nın ikiyüzlülüğünü, adaletsizliğini, yalancılığını unutturmayacağız. Srebrenitsa'da masum ve silahsız insanlar; çoluk, çocuk, kadın, Batı'nın gücüne inanarak, onlara sığındıktan sonra canilerin ellerine teslim edilmiştir. Soykırım dün Bosna'daydı, bugün Gazze'de, onu da unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bayrampaşa Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Yürüyüşe, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demirok, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Srebrenitsa, istanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş... Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı

20:59
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş Silahı ilk bırakan PKK’lı Bese Hozat’la ilgili çarpıcı detay
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
17:02
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
11:28
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
11:09
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı
İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
10:58
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
10:46
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
10:44
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:25
Görüntü Türkiye’den Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 21:48:30. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da "Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.