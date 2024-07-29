İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yapılan Zamlar Uygulanmaya Başlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yapılan Zamlar Uygulanmaya Başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 22,19'a varan oranlardaki zamlar, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Kentteki elektronik bilet sistemi ile taksilerdeki taksimetreler, yeni tarifeye göre güncellendi. Toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar, yapılan zamma tepki gösterdi.

29.07.2024 15:13
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 22,19'a varan oranlardaki zamlar, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Kentteki elektronik bilet sistemi ile taksilerdeki taksimetreler, yeni tarifeye göre güncellendi.

Toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar, yapılan zamma tepki gösterdi.

Şoför Mesut Olgun, toplu ulaşım olarak otobüs, tramvay, metro ve Marmaray'ı kullandığını söyledi.

Aylık Mavi Kart yerine İstanbulkart'ına bakiye yükleyerek yolculuk yaptığını anlatan Olgun, kentte ulaşımın pahalı olduğunu belirtti.

İşçi Fatih Öztürk, genelde kendi aracıyla seyahat ettiğini, zaman zaman da toplu ulaşım olarak otobüs ve dolmuş kullandığını ifade etti.

Toplu ulaşımın daha ucuz olması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Çok fazla. İnsanları düşünen yok. Ekonomi diyorlar ama her şeyi ekonomiye bağlamamak lazım. İstanbul'da ulaşım pahalı. Çoluk çocuk aile olarak bir yere gidemiyorsun, bir şey yapamıyorsun."

Müzisyen Taha Karakaş, zamlardan çok şikayetçi olduğunu ve insanların artık geçinemediğini dile getirdi.

Zamlara artık "dur" denilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş, ulaşımda indirim yapılmasını istedi.

Mobilyacı Serdar Şendirek, İstanbul'un bir yakasındaki evinden diğer yakasındaki iş yerine toplu ulaşımla gittiğini, bu nedenle Aylık Mavi Kart kullandığını anlattı.

Şendirek, "Belediye başka şeylerden kar yapsın, bunlardan kar yapmasın. Millet, rahat rahat gidip gelsin." dedi.

Emekli Orhan Süer, kentte ulaşımın hayat şartlarına göre pahalı olduğunu ifade ederek, "İsteriz ki yüzde 20, 30, 50 ucuz olsun ama maalesef olmuyor." diye konuştu.

Safiye Saraçoğlu, genelde toplu taşıma olarak vapur ve otobüs kullandığını belirterek, toplu ulaşıma yapılan zammın çalışanlar ve öğrenciler için zor olduğunu ancak artık bu durumu doğal karşıladıklarını kaydetti.

Esnaf Yılmaz Altıner, kamu hizmeti olan ulaşımın pahalı olduğunu, tam elektronik bilet ücretinin 20 lira değil, 10 lira olması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar

UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.

Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarılmıştı.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.

Deniz taşımacılığında Üsküdar- Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy- Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı- Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltilmişti.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıkmıştı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya çıkmış, personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya yükselmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yapılan Zamlar Uygulanmaya Başlandı - Son Dakika

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