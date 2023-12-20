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İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika
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İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Mersin'de toprağa verildi

İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Ekin Güneş, memleketi Mersin'de defnedildi. Kazada bir TIR'a arkadan çarpan araçta bulunan diğer pilot Oğuzhan Dağ da hayatını kaybetti.

İstanbul\'da trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Mersin\'de toprağa verildi
20.12.2023 - 14:45,
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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/ İSTANBUL'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Ekin Güneş (30), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Kaza, İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. THY'de görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal uçuşlarının olmadığı gün aynı araçla Çatalca yönüne yola çıktı. Ersal Erdal'ın kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu. Takla atan araçtaki pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ersal Erdal tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Erdal tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Ekin Güneş'in cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi. Güneş için Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Figen Güneş, baba Sadık Çağatay Güneş, belediye başkanları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Güneş, tören boyunca oğlunun fotoğrafını elinden düşürmedi. Güneş, törenin ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika
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