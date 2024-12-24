İstanbul'da trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 90'a dayandı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı.

24.12.2024 20:17
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı.

Haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde, gün boyu aralıklarla etkili olan yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan, diğer istikamette ise Çağlayan'dan başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımında yoğunlaşırken, Maslak ile Hasdal arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Zincirlikuyu arasında Edirne istikametine trafik yoğunken, Ankara istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a kadar çıktı.

Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

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