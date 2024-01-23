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İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı

İstanbul'da, mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul\'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 83\'e Ulaştı
23.01.2024 - 19:04,
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İstanbul'da, mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında her iki yönde trafik yoğunluğu oluşurken, Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Altunizade'ye kadar devam ederken, Avrupa Yakası istikametinde ise Kadıköy ve Üsküdar arasında artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye'de başlıyor.

Öte yandan, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine kadar trafiğin çift yönlü olarak durma noktasına geldiği gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Kağıthane'den başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürerken, bazı mevkilerde trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

Hadımköy yolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde yoğun araç trafiği sürüyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü TÜYAP ile Avcılar arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Kuzey Yan Yol ile Metris kavşağı arasındaki çift yönlü trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatıyor.

TEM Otoyolu Küçükçekmece, Tekstilkent, Metris Cezaevi, Gaziosmanpaşa mevkileri ile Basın Ekspres TEM bağlantı yolunda, D-100 kara yolunda ise Florya, Sefaköy, Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e yükseldi.

Öte yandan, akşam iş çıkışında evlerine dönen vatandaşlar metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı - Son Dakika
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