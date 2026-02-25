İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'e Ulaştı - Son Dakika
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'e Ulaştı

İstanbul\'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85\'e Ulaştı
25.02.2026 19:18
İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi. Mesai bitiminin yanı sıra iftar saatiyle birleşen bu durum, D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, ve diğer ana güzergahlarda yoğunluk oluşturdu. Avrupa Yakası'nda trafik yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak kaydedildi. Belirtilen bölgelerde araçlar ciddi şekilde yer yer durmakta ve yolculuk süresi uzamaktadır.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşılmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.

Okmeydanı TEM Otoyolu bağlantı yolu, Nurtepe Viyadük, Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolu mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında trafik yoğun seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik Kartal'a kadar etkili oluyor. Edirne istikametinde ise Tuzla, Pendik, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

Göztepe Köprüsü mevkisindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle yolun her iki yönündeki sol şeritlerin trafiğe kapalı olması nedeniyle, bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Ataşehir'den itibaren trafik yoğunlaşırken, Edirne istikametinde ise Samandıra ile Çamlıca Gişeleri arası trafik ağır seyrediyor.

Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır mevkisinden itibaren etkili olurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı-Ümraniye mevkileri arasında yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda da araçlar Üsküdar-Ümraniye arasında ağır seyrediyor. Boğaz hattında Beykoz-Üsküdar arası ile sahil yolunun Bostancı, Küçükyalı, Kartal ve Pendik mevkilerinde trafik etkili oluyor.

Mesai saatinin sona ermesiyle özellikle aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'e Ulaştı - Son Dakika

