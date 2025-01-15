İstanbul\'da Ulaşıma Yüzde 35 Zam

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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27 liraya, öğrenci 9,76 liradan 13,18 liraya yükseldi. Marmaray tam parkur 44,27 TL'den 59,76 TL'ye çıktı. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1931,40 liradan 2605 liraya yükseldi. Taksilerde indi bindi ücreti 135 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.

İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.09'luk zam teklifinin kabul edilmemesi üzerine teklifin alt komisyonda yeniden görüşüldükten sonra bugün UKOME tekrar toplandı. Toplantıda toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 35 oranında zam teklifi görüşüldü.

"Bu zam kesinlikle yeterli değildir"

Oylama öncesi söz alan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, "Teklife bir itirazımız yok ama şunun da özellikle bilinmesini istiyorum. Yüzde 35'lik zam, toplu ulaşımın sürdürülebilmesi için çok az ve yeterli olmayan bir zam. Çünkü, şu anda 1 yolcunun İETT'ye maaliyeti 36.2 lira, bir yolcudan elde ettiğimiz gelir 10.5 lira seviyesinde. Yani, gelirimizin, gideri karşılama oranı yüzde 30'un da altına inmiş durumda. Yılbaşından itibaren gelen zamlar bunların dışında. 2015 yılında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 68'ken, şu anda yüzde 30'ların da altına inmiş durumda. Bu zam kesinlikle yeterli değildir" dedi.

"Yüzde 35 çok zorlayıcı oran olacaktır"

Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "Bir önceki toplantıda sunum yaparak maaliyetlerimizin ne mertebeye geldiğini paylaşmıştık. Yüzde 35, artan maaliyetlerimizi karşılamak konusunda bize çok destek olacak bir oran değil. Lütfen bilinsin ki bu koşullar altında yüzde 35 çok zorlayıcı bir oran olacaktır" diye konuştu.

"Hala şok içerisindeyiz"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Sayın Eyüp Aksu söz alarak yapılan zamın yeterli olmadığını belirtti. Aksu şunları söyledi:

"Bugün okudum akaryakıta büyük bir zam geliyormuş, 50 lirayı geçiyormuş akaryakıt. Biz bu konuyu bütün siyasetçilerimize anlatıyoruz. Esnafın derdi nedir, sıkıntısı nedir, bizi güzelce dinliyorlar. Esnafa da diyoruz ki bakan beye gittik, vali beye gittik, genel sekreterimize gittik, ulaşım daire başkanımıza gittik, ulaşım hizmetleri müdürümüze gittik, taksinin çok ucuz olduğunu söylüyorlar, çok haklısınız, gereğini yapacağız diyorlar. Bu sözü hepinizden aldık ama gelen rakamlarla maalesef şu anda hala şok içerisindeyiz. Rakamlarda esneme yapılsın indi bindiye zam yapılsın bizde bu karara oy birliğe ile bu karara katılırız. İndi bindi yüz liradan 135 liraya çıkıyor, en azından indi bindi 150 lira olsun, indi bindiye yüzde 50 oranında zam istiyoruz rica ediyoruz" dedi.

"Bu konuyla alakalı olarak hakkımız kim yiyorsa, o hakkımı da ona haram ediyorum"

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can ise TCDD'ye, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zammı anımsattı. Can şunları söyledi:

"Bizim burada arkadaşlarımızın sunumlarına bağlı olarak bir fiyat oluşturulmasının söz konusu olmadığını hepimiz biliyoruz artık. Dolayısıyla burada hepimizin yapacağı tekliflerimizin, sunacaklarımızın hiçbir değeri olmadığına hepimiz şahit olduyoruz. Tek taraflı karar veriliyor. Tek taraflı verilmiş olan bu karar buradaki bütün insanların geleceğini ayaklar altına alırcasına bir sonuca götürüyor. Bu ne insaflıkla, ne gerçeklikle ne doğrulukla izah edilebilir bir şey değil. Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara bugün yüzde yüzün üzerine gelen zamlara hepimiz şahit oluyoruz. TCDD'nin rakamlarına dikkat edin. Otoyolları geçtim, köprüleri geçtim. Ben inanıyorum, burada bulunan hükümet tarafı diyeyim, bu arkadaşlar inanmadıkları bir karara imza atacakları için onların adına ben üzülüyorum. Allha kimseyi böyle inanmadıkları bir konuyu savunmak mecburiyetinde de bırakmasın. Bu konuyla alakalı olarak hakkımız kim yiyorsa, o hakkımı da ona haram ediyorum"

Tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27 liraya, öğrenci 9,76 liradan 13,18 liraya yükseldi

Eyüp Aksu'nun indi bindi ücretlerinin 150 lira olması yönündeki ısrarı kabul görmedi. Oy çokluğuyla yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi. Yeni tarifeye göre; tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27 liraya, öğrenci 9,76 liradan 13,18 liraya, yaş almış kişileri ve öğretmenleri kapsayan indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33 liraya çıktı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 20 liradan 28 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 235 liradan 350 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıktı. Minibüs ücretleri en düşük 25 TL, en yüksek 30 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti de 12 TL'den 16 TL'ye yükseldi.

Marmaray tam parkur 44,27 TL'den 59,76 TL'ye çıktı

Marmaray tam parkur 44,27 TL'den 59,76 TL'ye çıktı. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2605 liraya yükseldi. Personel servis ücretleri ise bin 4 liradan bin 355 liraya yükseltildi.