İstanbul'da Uyuşturucu Çetesi Operasyonu: 10 Gözaltı, 8 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Çetesi Operasyonu: 10 Gözaltı, 8 Tutuklama

Sarıyer'de İranlı iş insanı Aras Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından, uyuşturucu çetesine yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı.

28.12.2024 09:07
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SARIYER'de, bir alışveriş merkezinde İranlı iş insanı Aras Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayın örgüt içi hesaplaşmadan kaynaklandığının ortaya çıkması üzerine, Yılmaz'ın yöneticiliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si ise serbest bırakıldı.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iki kişi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Mert Akçay ifadesinde olayı uyuşturucu kullandığı esnada E.B. isimli şüpheliyle planladıklarını, eylemi 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiğini ayrıca olayda kullandığı motosiklet ve tabancayı E.B.'nin kendisine sağladığını söyledi. Yapılan incelemelerde olayın örgüt içi bir hesaplaşma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen soruşturma kapsamında Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun'da örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hedef konumunda olduğu belirtilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Çetesi Operasyonu: 10 Gözaltı, 8 Tutuklama - Son Dakika

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