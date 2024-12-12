İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 169 Kilo Ele Geçirildi

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Haber: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde iki adres ve iki araca yönelik operasyonun detayları belli oldu. Şebekenin Esenyurt ilçesindeki "TIR garajı" görünümlü uyuşturucu lojistik üssü polis tarafından deşifre edildi. Polis, binlerce boya kovasının içinde saatlerce uyuşturucu araması yaptı. Gizlenen uyuşturucu, 6 kovanın kenarına yapılmış işareti fark eden bir kadın narkotik polisi tarafından ortaya çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu çetelerine göz açtırmayacaklarını belirterek, "Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi" dedi.

Edilen bilgiye göre, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce zehir tacirlerine karşı 6 Aralık'ta Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde "TIR garajı" görünümlü uyuşturucu lojistik üssüne ve bir depoya operasyon düzenlendi, baskınlarda 2'si yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "NARKOKAPAN-2" adı verilen ve Bakan Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, 95 kilo 500 gramı metamfetamin, 73 kilo 760 gramı kokain olmak üzere toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 8 zehir tacirlerinin tamamı 7 Aralık Cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi zehir tacirlerinin karşısında duracak"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, talimatını verdiği operasyonda ele geçen uyuşturucuların başında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, şunları söyledi:

"Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz iki ayrı operasyonda, bir adreste toplam 95 kilo 500 gram metamfetamin, 73 kilo 760 gram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, zehirle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul sokaklarında uyuşturucu ticaretine asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi zehir tacirlerinin karşısında duracak. Tabii ki İstanbul halkımızın desteği bizim için çok değerli. Halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi daha güvenli ve huzurlu bir İstanbul için sürdüreceğiz."

Operasyondan ayrıntılar

Polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta "TIR garajı" görünümlü uyuşturucu lojistik üssü teknik ve fiziki takip altına alındı. Şebekenin, söz konusu uyuşturucu aktarma merkezine her TIR'ı içeri sokmadığını fark eden polis, bölgeyi mercek altına aldı. Operasyon timleri, bir süre sonra kendi kontrollerindeki bir TIR'ı park etmesi için söz konusu adrese gönderdi. Gönderilen TIR şebeke tarafından kabul edilmeyince operasyonun düğmesine basıldı. Uyuşturucu üssüne ani baskın yapan narkotik polisi, içeride bulunan 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Depoda dedektör köpekle yapılan aramalarda TIR'da uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Köpeğin yakıt tankına yoğunlaşması üzerine özel yapılmış tank elektrikli testereyle kesildiğinde içine zulalanmış 73 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren polis, aynı deponun bir başka bölümünde ise 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

İşaretli 6 kovada saklı

İkisi yabancı uyruklu 5 zehir taciri emniyete götürülürken, polis aynı gün Başakşehir'de bir başka operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2 bin 500 boya kovasının içine gizlenmiş toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram gelen 6 kova içinde metamfetamin ele geçirildi. Polis, binlerce boya kovasının içinde saatlerce uyuşturucu aradı. Gizlenen uyuşturucu, 6 kovanın kenarına yapılmış işareti fark eden bir kadın narkotik polis memuru tarafından ortaya çıkarıldı. El konulan uyuşturucu maddeler, emniyete götürülürken, burada 3 şebeke mensubu gözaltına alındı. İki ayrı soruşturma kapsamında yakalanan 2'si yabancı uyruklu toplam 8 şüpheli 7 Aralık'ta çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürütülen soruşturmada TIR'ın yakıt tankında ve depoda dedektör köpekle yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.