İstanbul'da Yangınların Nedeni Dikkatsizlik

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İstanbul İtfaiyesi, 2024 yılında toplam 24 bin 948 yangına müdahale ederken, bunların 7 bin 574'ünün "hatalı ve dikkatsiz kullanımdan" kaynaklandığı tespit edildi.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl kentteki yangınların çıkış nedenleri arasında "hatalı ve dikkatsiz kullanım" ilk sırada yer aldı.

Kentteki yangınların yüzde 30'unu oluşturan bu kategorideki 7 bin 574 yangına, söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması yol açtı.

Elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası gibi "ısı kaynağının amacı dışında kullanılmasından" kaynaklı yangınlar ikinci sırada yer aldı. Kentte bu nedenle 6 bin 598, "mekanik hata ve arızadan" 4 bin 964 yangın meydana geldi.

Toplam 24 bin 948 yangının 6 bin 47'si ev, 2 bin 604'ü depo, iş yeri, büro ve ticari amaçlı yapılarda, 1890'ı ise kara yolu aracında oldu.

İtfaiye, 2024 boyunca yangının yanı sıra can kurtarma, sel, su baskını, güvenlik tedbirleri ve diğer konular olmak üzere toplam 132 bin 327 olaya müdahale etti. Bu kapsamda, kedi, kuş, köpek, at, kuş, iguana ve kartal gibi 18 bin 472 hayvanı kurtaran ekipler, 7 bin 287 arama kurtarma ile 401 su tahliyesi yaptı.

İstanbul'da en çok yangın Esenyurt'ta meydana geldi

İstanbul'da en çok yangın 1769 vakayla Esenyurt'ta meydana geldi. Bu ilçeyi 1230 yangınla Arnavutköy, 1162 yangınla Pendik, 1130 yangınla Silivri, 1086 yangınla Fatih ve 955 yangınla Küçükçekmece takip etti.

Geçen yıl en az yangın 61 olayla Adalar'da yaşandı. Şile'de 188, Beşiktaş'ta 248, Bakırköy'de 289 yangın çıktı.

İstatistiklere göre, 2020'de 5 dakika 42 saniye olan yangınlara ortalama müdahale süresi, 2021 yılında 6 dakika 10 saniyeye, 2022'de 6 dakika 30 saniyeye, 2023'te 6 dakika 40 saniyeye, 2024'te ise 6 dakika 46 saniyeye yükseldi.