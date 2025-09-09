İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu

İstanbul\'da Yasadışı Bahis Operasyonu
09.09.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, yasa dışı bahis evlerine operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, bahis sitelerine entegre panel sistemin kurulu olduğu yasa dışı finans evlerinde bahis oynatılmasına ilişkin 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Esenyurt başta olmak üzere kentte farklı ilçelerde yasa dışı bahis gruplarının olduğu belirlendi.

5 YASA DIŞI FİNANS EVİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları, bu sistemin de kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 "yasa dışı finans evi" tespit edildi.

5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasında, şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri belirlenirken, finansal analiz çalışmasında da şüphelilerin 5 milyar lira işlem hacminin olduğu anlaşıldı.

89 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Çalışmalar sonucunda 81'i İstanbul'da olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale'de şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, istanbul, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Finans, Hukuk, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Neye uğradığını şaşırdı Lamine Yamal’a Konya’da büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Eşinin akrabalarını zehirli mantarla öldüren kadına müebbet hapis cezası Eşinin akrabalarını zehirli mantarla öldüren kadına müebbet hapis cezası
Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu
Fernando Santos Azerbaycan’dan kovuldu Fernando Santos Azerbaycan'dan kovuldu
Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi

10:20
Gürsel Tekin: Bina tartışmasının parçası olmayız, 6 ok neredeyse bizim binamız orası
Gürsel Tekin: Bina tartışmasının parçası olmayız, 6 ok neredeyse bizim binamız orası
10:07
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
09:59
CHP’deki krizde Özel’i en çok etkileyen olay: Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi
CHP'deki krizde Özel'i en çok etkileyen olay: Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi
09:55
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
09:42
Derin Talu’yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
08:19
Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 10:46:51. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.