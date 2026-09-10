İstanbul'da yeni eğitim yılı 83 okul ve 2 bin 210 derslikle başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da yeni eğitim yılı 83 okul ve 2 bin 210 derslikle başlıyor

İstanbul\'da yeni eğitim yılı 83 okul ve 2 bin 210 derslikle başlıyor
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İstanbul Valiliği, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 83 yeni okul ve 2 bin 210 dersliğin hizmete sunulduğunu açıkladı. Kentte ikili eğitim oranı 2023'teki yüzde 26'dan yüzde 18'e geriledi.

İSTANBUL'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, hizmete açılan 83 yeni okul ve 2 bin 210 derslikle başlıyor. İstanbul Valiliği, kent genelinde 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranının yapılan yatırımlarla yüzde 18'e gerilediğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yazılı basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla hazırlanan 83 yeni okul ve 2 bin 210 dersliğin öğrencilerin hizmetine sunulduğu belirtildi.

83 YENİ OKUL AÇILIYOR

Eğitim altyapısını güçlendirmek ve tüm okullarda tekli eğitime geçmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, yatırımların ikili eğitim oranına da yansıdığı ifade edildi. İstanbul'da 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranının, yapılan yeni okul ve derslik yatırımlarıyla yüzde 18'e gerilediği kaydedildi. Yeni açılan 83 okul ve 2 bin 210 dersliğin türlerine göre dağılımı ise; Anaokulu: 8 okul, 74 derslik, İlkokul: 23 okul, 670 derslik, Ortaokul: 29 okul, 814 derslik, Lise: 16 okul, 532 derslik, Özel Eğitim Okulu: 6 okul, 112 derslik, Halk Eğitim Merkezi: 1 bina, 8 derslik olarak belirtildi.

130 OKULUN İNŞAATI VE 160 OKULUN PLANLAMASI SÜRÜYOR

Valilik açıklamasında ayrıca, kent genelinde eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik diğer projelere de yer verildi. Bu kapsamda 130 okulun inşaatının devam ettiği, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütüldüğü ve 160 okulun ise planlama aşamasında olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yürütülen çalışmaların ortak gayesi, çocuklarımıza daha güvenli ve çağdaş eğitim yuvalarında eğitim imkanı sunmaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yeni eğitim yılı 83 okul ve 2 bin 210 derslikle başlıyor - Son Dakika

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