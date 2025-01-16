İstanbul'da Yılın Kareleri Oylaması Gerçekleşti

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İstanbul'da görev yapan cumhuriyet başsavcıları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" adlı karesini oylayan Sarıhan, fotoğrafın 61 yıllık bir zulmün arkasından özgürlüğü son derece hakeden bir milletin mutluluğunun yansıması olduğunu belirtti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" karesini seçen Sarıhan, "Haber" kategorisinde ise oyunu Mehmet Emin Mengüarslan'ın çektiği "Mavi vatan savunması" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Sarıhan, bu fotoğrafta Türk savunma gücünün çok güzel yansıtıldığını dile getirdi.

Sarıhan, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" karesini, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" adlı fotoğrafı tercih etti.

Bu sene 5 dalda çok güzel fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Sarıhan, "Dünyanın dört bir tarafında Anadolu Ajansının binlerce muhabiri var. Muhabir arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

"Bizi gururlandıran bir kare"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ise "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in çektiği "Özgürlük kulesi" karesi adlı fotoğrafa oy vererek, milli iradenin ne kadar değerli bir şey olduğunu vurgulamak için bu kareyi seçtiğini söyledi.

Koç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihini Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" karesinden yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafını seçen Koç, "Haber kategorisinde de yine fotoğraflar arasında ülkemizin dış politika konusunda çok etkin olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi seçtim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içte olduğu gibi dış dünyada da artık en saygın ülkeler arasında yer alıyor. Bu kare gerçekten bizi gururlandıran bir kare olması nedeniyle seçimimizi bu şekilde yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" karesini oylayarak, "Tüm kategorilerdeki fotoğrafları tek tek incelediğimde aslında seçmenin ne kadar zor olduğunu da hissettim. Seçerken de çok zorlandım. Gerçekten tüm fotoğraflar sosyal, doğa, çevre olaylarını ve sıkıntılarını veya güzelliklerini ortaya koyan çok nadide sanat eseri değerinde. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl Gazze, bu yıl özgür Suriye temalı fotoğraflar olması farkındalık anlamında çok önemli"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yücel Ertaş da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesine oy vererek, zulümden kurtulan bir halkın ilk cuma namazını kılması ve bu duruma şükretmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" karesini oylayan Ertaş, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ahmet Okatalı'nın "Görekemli gece" karesini oyladı.

Ertaş, oyunu "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı.

AA'yı tebrik eden Ertaş, "Geçen yıl Gazze, bu yıl özgür Suriye temalı fotoğraflar olması farkındalık oluşması anlamında çok önemli." dedi.

"Bu yaralı, günahsız çocuğun fotoğrafı da benim için çok etkili"

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ise "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" karesini seçerek, bu kategorideki bütün fotoğrafların çok güzel olduğunu belirtti.

Duman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "O bakış" fotoğrafını tercih eden Duman, "Ben 2015-2018'de Bodrum başsavcısıydım. O zaman basına yansıyan ve yıllarca hafızalarda yer tutan Aylan bebek soruşturmasını yapmıştık. Çocuklara, bebeklere yönelik böyle görüntüler bizleri adli olarak mutlaka ilgilendiriyor. Ama insan olarak da çok çok etkiliyor. Bu yaralı, günahsız çocuğun fotoğrafı da benim için çok etkili." şeklinde konuştu.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafından yana oyunu kullanan Duman, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafını seçti.

Bütün karelerin çok kıymetli ve güzel olduğunu vurgulayan Duman, "Ben her oylama başlığı altında yeri ayrı olan konuları seçmeye çalıştım. Fotoğraf çeken arkadaşların ellerine sağlık. Ajansta çalışan arkadaşların ellerine sağlık. Ben de merakla neticeyi bekliyorum." diye konuştu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" karesini tercih ederek, fotoğrafın Suriye'deki mazlum insanları temsil ettiğini düşündüğünü söyledi.

Aydın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında" adlı fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesinden yana oyunu kullanan Aydın, "Zor şartlar altında yerin onlarca metre altından kömür çıkartmak için özveriyle çalışan madenci kardeşlerimiz olduğu için değişik geldi." dedi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Spor" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" karesini tercih eden Aydın, "Anadolu Ajansı'nın yaptığı fotoğraf yarışmasını katılıyoruz. Resimler birbirinden güzel. Çok güzel seçilmiş. Biz de kendimizce güzel bulduklarımızı seçtik. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Bu fotoğraf bana barışı, huzuru ve mutluluğu hatırlattı"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekeri" karesini seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih eden Gümüş, fotoğrafta yer alan dükkanların ışığının yanmasının dikkatini çektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fotoğrafta bir hayat var, kadınlar var. Fotoğraftaki kadınların hepsinin yüzleri gülüyor. Bir kadının elinde çiçek var. Bu fotoğraf bana barışı, huzuru ve mutluluğu hatırlattı. Bir hukukçu olarak dünyanın her yerinde ve ülkemizde de tüm kadınların ve insanların barış, huzur içinde yaşamayı hak ettiğini, Suriye'de de bunun başarıldığını gösteren harika bir fotoğraf."

"Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" karesini seçen Gümüş, ilk insansız savaş uçağının kendisini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını, tamamen milli imkanlarla yapılan KIZILELMA ile ilgili fotoğrafı oylamadan geçmenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafını oylayan Gümüş, "Yılın kareleri fotoğraflarının seçimine bu sene de katılmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Artık bir fenomen, nostalji oldu. Daha önceki senelerde de olduğu gibi fotoğrafları seçmekte çok zorlandığımı ifade etmek isterim. Çünkü her biri konuları, çekimi, ışığı ve mizanpaj itibarıyla mükemmel. Her seferinde seçerken çok zorlandım. Emeği geçen fotoğrafları çeken tüm muhabirlere şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Büyük bir gururla bu resmi seçiyorum"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" isimli karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğrafını seçen Sarı, "Tarafsız olacağımı söyledim ama ne yazık ki resimleri gördükten sonra tarafımı belli etmek zorunda kaldım. Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Avusturya arasında gerçekleşen maçtaki gol sevinciydi. Bu dünyada ses getiren bir gol sevinci oldu. Hatta haksız bir şekilde Merih Demiral ceza aldı. Bana düşen de Merih Demiral'ı bu platformda da desteklemek olurdu. Büyük bir gururla bu resmi seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı motifi" ve "Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto" adlı fotoğraflarını seçti.

Sarı, "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güzel fotoğraflar çekilmiş. Bunları seçme ve görme şansına eriştiğimiz için Anadolu Ajansının muhabirlerine, fotoğrafçılarına ve haberlerde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. Ben bir sanatseverim, aynı zamanda iyi bir hayvanseverim. Hayvanlara öncelik verilmiş, sanata dikkat çekilmiş. O yönüyle tüm resimler oldukça güzeldi. İçlerinden bir kısmını tercih ettik. Ancak tercih ettiklerimiz de etmediklerimiz de son derece güzeldi. Her birisi seçilmeyi veya ödülü hak eden fotoğraflardı. Bu şansı verdiği için Anadolu Ajansına da teşekkür ederim."