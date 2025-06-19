İstanbul'da Yks'ye Girecek Öğrenciler İbb'ye Bağlı Toplu Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Faydalanacak - Son Dakika
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İstanbul'da Yks'ye Girecek Öğrenciler İbb'ye Bağlı Toplu Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Faydalanacak

19.06.2025 14:08
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek. İBB, ayrıca sınav günleri 39 ilçedeki 39 okulda öğrencilere kumanya dağıtacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek. İBB, ayrıca sınav günleri 38 ilçedeki 38 okulda öğrencilere kumanya dağıtacak.

İBB toplu ulaşım araçları, 21 Haziran 2025 Cumartesi ve 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek. Öğrencilerin ulaşım araçlarından faydalanmaları için sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Ücretsiz ulaşım hizmeti, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

İBB'den öğrencilere kumanya dağıtımı

İBB tarafından sınav günleri Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Mobil Çözüm Noktaları ile 39 ilçedeki toplam 39 okulda öğrencilere su, kek ve meyve suyu da dağıtılacak. Bu okullar şunlar:

1. Bölge

Ataşehir/ İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beykoz/ Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi

Çekmeköy/ Güç Kardeşler Anadolu Lisesi

Kadıköy/ Mustafa Saffet Anadolu Lisesi

Kartal/ Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Maltepe/ Kadir Has Anadolu Lisesi

Pendik/ Prof Dr Hulusi Behçet Anadolu Lisesi

Sancaktepe/ Sancaktepe Anadolu Lisesi

Sultanbeyli/ Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şile/ Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi

Tuzla/ Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ümraniye/ Kazım Karabekir Ortaokulu

Üsküdar/ Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi

2.Bölge - Kumanya dağıtımı yapılacak okullar;

Bayrampaşa/ Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki Ve

Teknik Anadolu Lisesi

Beşiktaş/ Hasan Ali Yücel Ortaokulu

Beyoğlu/ Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi

Esenler/ İbrahim Turhan Anadolu Lisesi

Eyüpsultan/ Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fatih/ Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi

Gaziosmanpaşa/ Adnan Menderes Ortaokulu

Kağıthane/ Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sarıyer/ Sarıyer Ortaokulu

Sultangazi/ Fuat Sezgin Anadolu Lisesi

Şişli/ Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi

Zeytinburnu/ Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi

3.Bölge - Kumanya dağıtımı yapılacak okullar;

Arnavutköy/ Taşoluk Anadolu Lisesi

Avcılar/ İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü

Bağcılar/ Şeyh Edebali Anadolu Lisesi

Bahçelievler/ Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Bakırköy/ Bakırköy Ataköy Anadolu Lisesi

Başakşehir/ TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beylikdüzü/ Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi

Büyükçekmece/ Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi

Çatalca/ Çatalca Anadolu Lisesi

Esenyurt/ Esenyurt Anadolu Lisesi

Güngören/ Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi

Küçükçekmece/ Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi

Silivri/ Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yks'ye Girecek Öğrenciler İbb'ye Bağlı Toplu Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Faydalanacak - Son Dakika

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