İstanbul'da Yks'ye Girecek Öğrenciler İbb'ye Bağlı Toplu Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Faydalanacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek. İBB, ayrıca sınav günleri 38 ilçedeki 38 okulda öğrencilere kumanya dağıtacak.
İBB toplu ulaşım araçları, 21 Haziran 2025 Cumartesi ve 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek. Öğrencilerin ulaşım araçlarından faydalanmaları için sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.
Ücretsiz ulaşım hizmeti, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
İBB'den öğrencilere kumanya dağıtımı
İBB tarafından sınav günleri Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Mobil Çözüm Noktaları ile 39 ilçedeki toplam 39 okulda öğrencilere su, kek ve meyve suyu da dağıtılacak. Bu okullar şunlar:
1. Bölge
Ataşehir/ İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beykoz/ Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
Çekmeköy/ Güç Kardeşler Anadolu Lisesi
Kadıköy/ Mustafa Saffet Anadolu Lisesi
Kartal/ Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Maltepe/ Kadir Has Anadolu Lisesi
Pendik/ Prof Dr Hulusi Behçet Anadolu Lisesi
Sancaktepe/ Sancaktepe Anadolu Lisesi
Sultanbeyli/ Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şile/ Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi
Tuzla/ Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ümraniye/ Kazım Karabekir Ortaokulu
Üsküdar/ Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi
2.Bölge - Kumanya dağıtımı yapılacak okullar;
Bayrampaşa/ Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş/ Hasan Ali Yücel Ortaokulu
Beyoğlu/ Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi
Esenler/ İbrahim Turhan Anadolu Lisesi
Eyüpsultan/ Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih/ Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi
Gaziosmanpaşa/ Adnan Menderes Ortaokulu
Kağıthane/ Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sarıyer/ Sarıyer Ortaokulu
Sultangazi/ Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
Şişli/ Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
Zeytinburnu/ Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
3.Bölge - Kumanya dağıtımı yapılacak okullar;
Arnavutköy/ Taşoluk Anadolu Lisesi
Avcılar/ İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü
Bağcılar/ Şeyh Edebali Anadolu Lisesi
Bahçelievler/ Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Bakırköy/ Bakırköy Ataköy Anadolu Lisesi
Başakşehir/ TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beylikdüzü/ Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi
Büyükçekmece/ Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi
Çatalca/ Çatalca Anadolu Lisesi
Esenyurt/ Esenyurt Anadolu Lisesi
Güngören/ Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi
Küçükçekmece/ Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi
Silivri/ Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Yks'ye Girecek Öğrenciler İbb'ye Bağlı Toplu Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Faydalanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?