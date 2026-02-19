İstanbul'daki okullarda ramazan coşkusu yaşanıyor - Son Dakika
İstanbul'daki okullarda ramazan coşkusu yaşanıyor

19.02.2026 11:18
İstanbul genelindeki birçok okul, ramazanın gelişiyle manilerin yankılandığı, Hacivat ile Karagöz'ün gölge oyunlarıyla canlandığı nostaljik birer "ramazan sokağı"na dönüştü.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ile gönderilen "ramazan etkinlikleri" konulu yazı kapsamında, okullarda ramazan boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinliklerle öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılmaya başlandı.

Etkinlikler kapsamında okul koridorlarında öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle maniler okuyarak çeşitli gösteriler sahnelerken, arkadaşlarına hurma, şeker ve şerbet ikram ediyor.

Öğrencileri hem eğlendiren hem de farkındalık kazandıran etkinliklerde, kimi öğrenci Hacivat-Karagöz gösterileriyle koridorlarda dolaşırken kimi de arkadaşlarının davullu manili gösterilerini izliyor.

Ramazanın manevi ruhunu yaşatmak amacıyla da öğrenci ve veliler tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile Filistinliler için gıda kolileri hazırlanıyor.

Ramazan boyunca okulda iftar düzenlenecek

Renkli etkinliklerle ramazanın coşkusunun yaşatıldığı okullardan biri de Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu oldu.

Okul müdürü Mehmet Kızılay, AA muhabirine, akademik başarının yanında değer temelli eğitimi merkeze alan sistemi öngördüklerini, bu projeye öğrenci ve velileri de dahil ettiklerini söyledi.

Okulda yarışmalar, etkinlikler ve sosyal yardım faaliyetleri hazırladıklarını belirten Kızılay, "Ramazan boyunca okulumuzda iftarlar düzenlenecek. Öğrenciler ve velilerimizle birlikte burada sosyal yardım amacıyla yardım kolileri hazırlanacak ve ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. Ayrıca Gazze'deki yetim kardeşlerimiz için iftar verilecek. Öğrencilerimiz empati duygusunu, anlayış ve yardımlaşma duygularını güçlendirsin diye ay boyunca etkinliklere dahil olacak." ifadelerini kullandı.

Kızılay, yazar buluşmaları ve ramazan sohbetlerinin de gerçekleştirileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayını Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda yakışır şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Aslında her birimizin ihtiyacı olan, eksikliğini hissettiği konu şu, 'Geçmişte ramazanlar şöyle güzeldi, bayramlar böyle güzeldi.' diyoruz. Peki biz bunu niye bugün yaşatamıyoruz? Bunu yeniden hatırlatmak, yeniden yaşatmak amacıyla kendi kültürel kodlarımızı, ramazanın kültürel değerlerine sahip çıkarak hem öğrencilerimize hem de velilerimize hatırlatmak, yaşatmak düşüncesindeyiz."

Okullar ramazan temasıyla işlendi

Başakşehir'deki Şehit Haki Aras Anadolu İmam Hatip Lisesi de ramazan şuurunu hissettiren birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Okul müdürü Mehmet Taburdemir, her yıl benzer faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklerin okullara gelen yazı kapsamında daha planlı şekilde yapıldığını belirten Taburdemir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin hem ramazanın manevi atmosferini hissetmeleri hem orucun mahiyetini anlamaları hem de başka coğrafyalardaki çocuklarla empati kurabilmeleri, geleneksel ramazan kültürümüzü anlamaları için bu etkinlikleri yaptık. Birtakım stantlar oluşturuldu, okulumuz tamamen ramazan amacıyla süslendi, ramazan temalarıyla işlendi. Ramazan hakkında çocuklarımızın bilinç kazanmaları için faaliyetler gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin geçmiş ramazanlarla ilgili fikirlerinin oluşması ve o zamanları günümüze taşıyacak örneklerin verilmesi amacıyla benzer etkinlikler düzenledik. Bunun faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hem manevi hem geleneksel anlamda çocuklarımızın kültürlerine sahip çıkmaları, benimsemeleri için bunları gerçekleştirdik."

Etkinliklerin bir diğer adresi Esenyurt Türkiye Yüzyılı İlkokulunda ise ramazan coşkusu koridorlarda yankılandı.

Okul müdürü Necip Yıldırım, etkinliğin öğrencilere maneviyat açısından da olumlu yansıyacağını, bununla büyük bir farkındalık oluşturduklarını vurguladı.

Yıldırım, öğrencilerinin buradaki maneviyatı hissedebileceğini düşündüklerini belirterek, ramazan sebebiyle veli ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını anlattı.

Öğrencilerin ramazan coşkusuna Gazze duyarlılığı eşlik etti

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Uğur Berat Atar, ramazanın bereketli, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ederek, "Gazzeli kardeşlerimizi de unutmadık. Onların da sofralarında bereket eksik olmasın. Onlara yardım kolileri göndereceğiz. Çok şanslıyım, başka okullarda böyle şans yok. İyi ki bu okulda okuyorum, eski ramazan havasını hatırlattılar." dedi.

Okulun 5. sınıf öğrencisi Mete Eymen Ak da bu etkinliklerin heyecanına heyecan kattığını, Gazzeli kardeşlerini de unutmadıklarını ve onlara yardım paketleri gönderdikleri için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Anne babasından eski ramazanların güzelliklerini duyduğunu belirten Ak, şimdi anne babasının anlattıklarını daha iyi anladığını ve o tada ulaşabildiğini vurguladı.

Okulun 6. sınıf öğrencisi Erva Kızılay ise bu seneki ramazanın geçen yıla göre çok farklı olduğunu dile getirdi.

Çok fazla etkinlik ve yardım gerçekleştirdiklerini kaydeden Kızılay, "Bu sene Gazzeli kardeşlerimiz de oruç tutacak. Gazzeli kardeşlerimiz de umarım iftarlarını açabilecek. Haberlerde Gazzeli kardeşlerimi görünce çok üzülüyorum. Çocukların öldürülmesi beni mutsuz ediyor. Umarım bu sene değil de seneye daha iyi iftarları, daha iyi bir evleri olur. Bu süsler ramazanın simgeleri, gerek Karagöz Hacivat gerek davulcu resimleri ramazanı simgeliyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

