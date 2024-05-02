İstanbul Dijital Sanat Festivali, sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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İstanbul Dijital Sanat Festivali, sanatseverlerle buluştu

İstanbul Dijital Sanat Festivali, sanatseverlerle buluştu

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri bir araya getiriyor. Festivalde yapay zeka eserleri sergilenecek, moda alanında bir sergi düzenlenecek, müzik, oyun ve sinema alanlarında ise birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Festival, 5 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

02.05.2024 17:59
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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen IDAF, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri bir araya getiriyor.

Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, 2018'den beri Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine destek verdiğini belirterek, sponsorlara, Bakanlığa ve AKM ekibine teşekkür etti.

Yapay zeka Şuşa'nın eserleri sergilenecek

Garakhanova, enerji tüketimine karşı festival kapsamında hem sanatçılar hem de sponsorlar adına her yıl fidan diktiklerine dikkati çekerek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya da bu fidan dikimini temsil eden bir plaket takdim etti.

Mumcu, plaketi aldıktan sonra her geçen gün büyüyen ve güçlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne, kıymetli sanatçılara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Festivalin sinema küratörlüğünü üstlenen Samed Karagöz, AA Yayınlarından çıkan "100 Yılın 100 Sinema Eseri" için festivalde bir sergi hazırladıklarına işaret ederek, "Eseri, yapay zekayla tekrar canlandırdık. Yapay zekanın bu eserleri nasıl sinopsis üzerinden tekrar yorumladığını görsel bir şölen içinde izleyeceğiz." dedi.

Moda alanı küratörü Niyazi Erdoğan da ilk kez bu yıl festivalde bir moda alanı düzenlendiğini aktararak, "Aslında moda, içinde bir hayat sürdüğümüz, kendi gerçekliğimizi ortaya koyduğumuz bir alan. Burada gösterdiğimiz eserlerle, modanın kendi gerçekliğinin arayışını deneyimliyor olacağız. Çok farklı medyalarla yapılmış, bir yapay zeka olan Şuşa'nın ve moda tasarımcılarının eserleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin müzik alanı küratörü Julie Walsh, bu yıl sanal gerçeklik ile Kolombiya'dan, Tayvan'dan, Fransa'dan, ABD'den, Almanya ve Türkiye'den 21 sanatçının çalışmalarıyla programda yer aldığını ifada etti.

Oyun küratörü Rahim Ünlü ise hazırladığı "Mümkün Olanın İmkansızlığı ve Bir Paradoksun Nacizane Hakikati Hakkında" başlıklı bölümde ziyaretçilerin, video oyunları ve sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla avatar deneyimini farklı boyutlara taşıyan etkileşimli deneyimler elde edebileceklerini anlattı.

Festivalin açılış programında ayrıca yapay zeka robotu Avind konuşma yaptı.

Festival hakkında

Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Bu yıl "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenecek festivalde, 4 küratör eşliğinde 55 sanatçının eseri sergilenecek.

Türkiye'nin uluslararası ilk ve tek dijital sanat festivali, 5 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerinde yer alacak işitsel ve görsel performansların yanı sıra teknolojik harmoni çalışması, dijital dönüşüm atölyesi, makine estetiği atölyesi, "Geçmişten Günümüze İTÜ" sergisi, yaratıcı kodlama, çizgi anime, FCR deneyim, lego, ileri dönüşüm sanat atölyesi gibi pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Yapay zeka ile tasarlanan sergi ziyaretçileri bekliyor

Cumhuriyetin birinci asrında üretilen sinema eserlerinden hazırlanan "100 Yılın 100 Sinema Eseri" adlı sergi de İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festivalin sinema bölümünde, AA Yayınlarının okurla buluşturduğu kitaptan yola çıkılarak yapay zekayla üretilen görsel eserler sergilenecek.

Kaynak: AA

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