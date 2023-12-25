İstanbul Emniyeti, 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti

"Gövde gösterisi yapacaktı, bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor"

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda son bir ayda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım ile 25 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak firarı olan 6 bin 120 kişi yakalandı. Çalışmalarda ayrıca, haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan 12 bin 504 kişi de yakalandı. Yapılan çalışmalarda toplam 18 bin 624 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu çalışmalar sırasında, 29 Kasım 2010 günü Bahçelievler'de Orhan D.?yi öldürmek suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İmdat G. de yakalanarak cezaevine gönderildi.