 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Emniyeti, 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Emniyeti, 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir ayda yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti. Çalışmalar sonucunda 6 bin 120 firari hapis cezası bulunan kişi ve 12 bin 504 gıyabi tutuklama kararı bulunan kişi yakalandı.

25.12.2023 - 16:22,  Güncelleme: 16:25
Abone Ol

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda son bir ayda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım ile 25 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak firarı olan 6 bin 120 kişi yakalandı. Çalışmalarda ayrıca, haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan 12 bin 504 kişi de yakalandı. Yapılan çalışmalarda toplam 18 bin 624 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu çalışmalar sırasında, 29 Kasım 2010 günü Bahçelievler'de Orhan D.?yi öldürmek suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İmdat G. de yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti, 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Güvenlik, Yakalama, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyeti, 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti - Son Dakika


16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu

Son Dakika
16:47 Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 17:05:51. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyeti, 18 bin 624 kişiyi yakalayarak adli birimlere teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement