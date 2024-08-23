İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Prof. Dr. Süleyman Özdemir yeni rektör olarak atandı. Törene üniversitenin yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

23.08.2024 09:21
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı

İSTANBUL - 15 Ağustos 2024 tarihli 2024/291 sayılı kararla yayınlanan Resmi Gazete'de İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir oldu.

Üniversitede gerçekleştirilen devir teslim törenine; Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör V. Prof. Dr. Sait Yılmaz ile üniversitenin dekan ve müdürleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Sait Yılmaz görevini, Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e devretti.

"Sait hocamıza teşekkür ediyoruz"

Yeni kararın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, "Göreve yeni atanan Süleyman Hocamıza hayırlı olsun. Sait Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir görevden kaçmadı. Bizi hiçbir zaman kırmadı. Üniversitemize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz"

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "İstanbul Esenyurt Üniversitemize katkı sunmaya geldik. Eğitim, bilimsel çalışmalar ve topluma katkı anlamında Üniversitemizi daha yukarılara taşımak en büyük hedefimiz olacak. En temel görevimiz eğitim-öğretimdir. Ülkemizin geleceği açısından en önemli potansiyeli durumunda olan çocuklarımızı sadece ülkemizin değil dünyanın da koşullarını dikkate olarak donanımlı bir şekilde yetiştireceğiz. Öğrencilerimiz ve hocalarımızla yakın bir ilişki kurarak öğrenci ve personel memnuniyetini ve motivasyonunu daha da artırmak için büyük gayret göstereceğiz. Yeni bir akademik yıl da başlamak üzere tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Rektör V. Prof. Dr. Sait Yılmaz da Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'i kutlayarak "Sizin çalışma azminiz, heyecanınız ve tecrübelerinize katılarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Süleyman Özdemir kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi'nde akademik yaşama katılan Özdemir, 1996 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde akademik yaşamına devam etmiştir. 2005 yılında "Sosyal Politika" Bilim Dalında Doçentliğe yükseltilmiş, 2010 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Çeşitli tarihlerde 3 yıl süreyle Cornell Üniversitesi ve Syracuse Üniversitesi'nde (New York - ABD) "misafir araştırmacı" olarak araştırmalar gerçekleştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütürken, Eylül 2015 tarihi itibariyle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmış ve Aralık 2023 tarihine kadar 8 yıl bu görevini sürdürmüştür. Rektörlük görevinin ardından İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'ndeki öğretim üyeliği görevine geri dönen Özdemir, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Dekanlığı ve aynı zamanda Rektör Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 15 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmıştır.

Özdemir; Sosyal Politika, Refah Devleti, Yaşlanan Nüfus, Sosyal Güvenlik, Endüstri İlişkileri, Küreselleşme ve Değişim, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Yaşamı ve İş Piyasaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları, İş ve Çalışma Ahlakı, Girişimcilik ve KOBİ'ler vb. alanlarda çalışmaktadır.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi\'nde devir teslim töreni yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika

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