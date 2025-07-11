İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Sergisi

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, "Zaferin Adı Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde düzenlenen sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında Türk halkının iradesini gösteren o geceye ait bazı fotoğraflar yer alıyor.

Serginin açılış töreninde konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Haktankaçmaz, bu etkinliğin havalimanında yapılmasının, bu olayın yabancılara anlatılması açısından çok önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Haktankaçmaz, "Havalimanımız toplamda günlük 250 bin yolcunun kullandığı ve yarıdan fazlasının yabancı yolcu olduğu bir mekan. Hem bu milletin kahramanlığını anlatmak, dayanışma gücünü göstermek hem de bu ihanet şebekesinin neleri yapabileceğini anlatılabilmesi açısından çok önemli bir mekan." diye konuştu.

"Demokrasiye sahip çıkan yüreklerin sessiz ama güçlü haykırışına tanık olacaksınız"

İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen 15 Temmuz'un milletin yazdığı şanlı bir direniş destanı olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında havalimanında yapılan düzenlemeleri anlatan Bilgen, "Havalimanımızda, İstanbul yazısı önünde konumlandırılan bu sergimizde demokrasiye sahip çıkan yüreklerin sessiz ama güçlü haykırışına tanık olacaksınız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan dijital içeriklerin ekranlarımızda yayınlanacak olması da bu yılki programımıza ayrıca güç katacak." diye konuştu.

Bilgen, tüm yerli ve yabancı misafirlerin bu haftada Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna tanıklık edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Havalimanı olarak 15 Temmuz günü Türkiye'nin ikonik yapılarının, bayrağımızın renkleriyle donatılması etkinliğine katıldığımız bir geleneğimiz var. Bu yıl da hava trafik kontrol kulemize, kırmızı ve beyaz renkleriyle şanlı Türk bayrağımızı yansıtacağız. Ayrıca giriş kapılarımız, pasaport noktalarımız ve kontuar bölgelerimizde Türk bayrağımızı, VİP girişimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını, dış cephemizde 30 metrelik büyük bir bayrağımızı havalimanımızın sembolü haline gelen İstanbul yazısı üzerine yerleştiren bayrağımızı göreceksiniz. Bu görsel anlatımlar yalnızca bir sergiden ibaret değildi. Aynı zamanda bir bilinç ve minnet göstergesidir. Havalimanımızda bulunan her yolcu bu semboller aracılığıyla milletimizin birliğini, gücünü ve inancını hissedecektir."

"Dernek olarak yurt içinde ve yurt dışında 40'a yakın program yapıyoruz"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da 15 Temmuz'da devletin milli birliği, beraberliği ile demokrasinin hedef alındığını, milletin tek yürek olarak FETÖ'nün darbe girişimini bastırdığını dile getirdi.

Dernek olarak hain darbe girişimini yurt dışında düzenleyecekleri etkinliklerde anlatacaklarını belirten Turunç, "Bu sene dernek olarak yurt içinde ve yurt dışında 40'a yakın program yapıyoruz. Geçen sene 11 ülkeye gidip şehit yakınları, gazilerimiz ve dernek üyesi arkadaşlarla '15 Temmuz'da ne yaşadık?', 'Karşımıza çıkan hainler kimlerdi?',

'Kahraman olarak milletimiz nasıl bir duruş sergiledi?' bunları anlattık. Bu sene 18 ülkeye gitmek suretiyle yine o ülkelerde de böyle bir problem, sıkıntı yaşamasınlar diye onlara da anlatmaya çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi 18 Temmuz'a kadar gezilebilecek.