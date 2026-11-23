İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri şüphe üzerine 4 İran uyruklu şüpheliyi izlemeye aldı. 4 şüphelinin valizlerinde yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken, görüntüleme sonrasında vücut boşluklarında 280 kapsül halinde 1934 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İran'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 4 kişi yakın takibe alındı. Havalimanında yapılan operasyonda yabancı uyruklu H.D. (39), A.F. (35), G.B. (31) M.K. (43) isimli şahısların uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edildi.

BİRBİRLERİNİ GÖZ TEMASINI KESMEDEN YÖNLENDİRDİLER

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin havalimanında bir araya gelmemeye çalıştığını tespit etti. Polis şüphelilerin göz temasını kesmeden birbirlerini yönlendirdiklerini belirledi. Bagaj bekleme alanında bireysel olarak hareket eden şüpheliler yakalanmamak için burada da bir araya gelmedi. Gümrüklü alanda kalabalık bir grubun içine giren şüphelilerin yakalanmamak için bireysel olarak Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Terminalde bir araya gelen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU YUTTUKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken, bu kez vücutlarında arama yapıldı. Şüphelilerin beraberlerinde getirdikleri uyuşturucuyu yakalanmamak için yuttukları tespit edildi. Yapılan detaylı görüntülemede 4 şüphelinin vücut boşluklarında 280 kapsül halinde 1934 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.