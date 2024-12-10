İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika
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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Sultanbeyli eski Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığına atanan Dr. Coşkun Yılmaz'dan görevi devraldı.

10.12.2024 17:46
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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Sultanbeyli eski Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığına atanan Dr. Coşkun Yılmaz'dan görevi devraldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Keskin, Yılmaz'ın yaklaşık 8 yıllık görevinde İstanbul'un kültür, tarih ve turizmine büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Keskin, belediye başkanlığı yaptığı dönemde Yılmaz'ın kültürel çalışmalarda kendisine destek olduğunu belirterek, "İstanbul'un kıyısında bir ilçenin, kültür camiasınca anılır olmasında, bizim kadar hocamızın da çok büyük payı vardır. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da takdirleri vesilesiyle huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.

YTEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ise Mart 2017'de İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü görevine başladığını aktararak, gayretli, fedakar bir kadroyu devretmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Keskin'i belediye başkanlığı yaptığı dönemden beri tanıdığını ve bu görevi çok daha iyi yapacak birine devrettiğine inandığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar beraber çalıştık. Her biriniz benim için bir yönüyle mesai arkadaşım, diğer yönüyle de yol arkadaşlarımsınız. Hepinizin üzerimde çok büyük hakları var. Ben bütün haklarımı size helal ediyorum. Sizden de helallik istiyorum. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bu şehre yaraşır bir şekilde, kendi alanında hizmetini sürdürmeye devam edecektir. Bu şehirde bana bu görevi yapma şerefimi bahşeden Rabb'ime hamdediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Prof. Dr. Nabi Avcı'ya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve uzunca bir süredir beraber çalıştığımız sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum."

Törene Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çekmeköy eski Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın yanı sıra çok sayıda isim yer aldı.

Hüseyin Keskin kimdir?

Keskin, 1972'de Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yapan Keskin, 2002'de AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı.

Görevi süresince halkla ilişkiler başkanlığı, teşkilat başkanlığı, siyasi ve hukuki işler başkanlığı yapan Keskin, 4 Mart 2006'da gerçekleşen kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına seçildi.

Hüseyin Keskin, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanı oldu ve 15 yıl süren belediye başkanlığı görevi süresince Sultanbeyli ilçesinde ulusal ve uluslararası birçok kültürel etkinlik düzenledi.

Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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