İstanbul Kitap Fuarı Başladı

İSTANBUL, 4 Kasım (Xinhua) -- 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı cumartesi günü başladı. Çinli yayıncıların da katıldığı fuarda, geniş bir Çince kitap seçkisi yer alıyor.
10 Kasım'a kadar sürecek olan fuar, katılımcılarla işbirliğini geliştirmek için telif hakkı anlaşmaları imzalaması beklenen 12 Çinli yayıncıya ev sahipliği yapıyor.
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