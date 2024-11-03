İstanbul Maratonu ve Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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İstanbul Maratonu ve Önemli Etkinlikler

Bugün 46. İstanbul Maratonu koşulacak. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek ve cenaze törenine katılacak. Süper Lig'de çeşitli maçlar oynanacak ve ekonomi, kadın hakları konulu etkinlikler düzenlenecek.

03.11.2024 08:57  Güncelleme: 10:05
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09.00- Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu koşulacak. Dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton özelliğine sahip maratonu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- 12.55 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, 18. Dönem SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in cenaze törenine katılacak. Törenin ardından Parti Meclisi toplantısı devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

13.30- 16.00- 19.00- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor - Rams Başakşehir, İkas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor, Trabzonspor - Fenerbahçe maçları oynanacak. (KONYA/ İSTANBUL/ MUĞLA/ TRABZON)

15.00 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. (ANKARA)

15.45- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 1. İşçi Kurultayı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından, 6 yaşındaki Şirin Elmas Haniliçi öldürülmesini protesto amacıyla Feriköy Mezarlığı önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi günler diler...

Kaynak: ANKA

İstanbul Maratonu, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Maratonu ve Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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