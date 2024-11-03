09.00- Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu koşulacak. Dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton özelliğine sahip maratonu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.00- 12.55 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, 18. Dönem SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in cenaze törenine katılacak. Törenin ardından Parti Meclisi toplantısı devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)
13.30- 16.00- 19.00- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor - Rams Başakşehir, İkas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor, Trabzonspor - Fenerbahçe maçları oynanacak. (KONYA/ İSTANBUL/ MUĞLA/ TRABZON)
15.00 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. (ANKARA)
15.45- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 1. İşçi Kurultayı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.00- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından, 6 yaşındaki Şirin Elmas Haniliçi öldürülmesini protesto amacıyla Feriköy Mezarlığı önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi günler diler...
Son Dakika › Güncel › İstanbul Maratonu ve Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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