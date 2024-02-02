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İstanbul Otogarı'nda Tatil Dönüşü Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Otogarı'nda Tatil Dönüşü Yoğunluğu

İstanbul Otogarı\'nda Tatil Dönüşü Yoğunluğu

Türkiye'de 2023-24 eğitim öğretim yılı ikinci dönem tatilinin bitmesiyle birlikte, Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüs denetimi yapıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda otobüsleri durdurarak sürücülerin belgelerini ve araçların lastiklerini kontrol etti. Denetimlerde trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulunuldu.

02.02.2024 10:57  Güncelleme: 10:58
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Türkiye'de 2023-24 eğitim öğretim yılı ikinci dönem tatilinin bitmesiyle yoğunluk yaşanan Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüs denetimi yapıldı.

Eğitimde ikinci dönem tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte, Büyük İstanbul Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda otogarda denetim işlemi uyguladı. Otogarın giriş ve çıkışında otobüsleri durduran ekipler, araçların lastiklerini ve sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, yolculara da emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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