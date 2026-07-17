İstanbul Polisi 27 Bin Kayıp Kişiyi Buldu

İstanbul polisi, güvenlik kameraları, dijital veriler ve özel eğitimli arama köpeklerinin desteğiyle yürüttüğü çok yönlü çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda 27 bin 246 kayıp kişiyi ailelerine ulaştırdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kendilerine ulaşan her kayıp ihbarını büyük bir titizlikle değerlendirerek, kayıp kişilerin en kısa sürede bulunması ve ailelerine sağ salim ulaştırılması için çok yönlü çalışmalar yürütüyor.

Kayıp başvurusu alındıktan sonra ekipler hızla harekete geçerek, kişinin son görüldüğü noktaları ve olası hareket güzergahını tespit etmeye odaklanıyor.

Bu süreçte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile iş yerlerine ait güvenlik kayıtları detaylı biçimde inceleniyor. Elde edilen tüm veriler birleştirilerek kayıp kişinin olası rotaları belirleniyor, saha aramaları buna göre planlanıyor.

Arama çalışmalarında, özellikle geniş ve ulaşılması güç alanlarda özel eğitimli iz takip köpekleri aktif şekilde görev alıyor. Bazı vakalarda ise insan kalıntılarını tespit edebilen kadavra köpekleri de devreye sokularak arama faaliyetleri daha kapsamlı hale getiriliyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan polislere, arama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulması halinde AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de destek veriyor.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cenazeleri ise kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler için Adli Tıp Kurumuna gönderiliyor.

Ayrıca ekipler, Adli Tıp Kurumu ile koordineli şekilde çalışarak geçmiş yıllarda kimliği belirlenememiş ve kimsesizler mezarlığına defnedilmiş cenazelerle halen kayıp olarak aranan kişileri karşılaştırıyor ve bu sayede kimliklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalar yalnızca kişilerin bulunmasıyla sınırlı kalmayıp, bazı dosyalarda yapılan detaylı incelemeler sayesinde farklı suçların aydınlatılmasına da katkı sağlayabiliyor.

12 cinayet aydınlatıldı

Polis ekipleri, 2024'te yürütülen çalışmalar sonucunda, yıl içinde kayıp ihbarı yapılan 9 bin 155 kişiyle geçmiş yıllardan aranan 3 bin 986 kişiyi bularak toplam 13 bin 141 kişiyi sağ olarak ailelerine ulaştırdı.

2025 yılında ise yıl içinde kayıp ihbarı yapılan 8 bin 681 kişiyle geçmiş yıllardan aranan 1060 kişinin bulunmasıyla toplam 9 bin 741 kişi sağ olarak bulundu.

2026 yılının ilk altı ayında da çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yıl içinde kayıp ihbarı yapılan 4 bin 217 kişiyle geçmiş yıllardan aranan 147 kişiyi bularak toplam 4 bin 364 kişiyi ailelerine ve yakınlarına kavuşturdu.

Böylece ekipler, son 2,5 yılda hakkında kayıp başvurusu yapılan 27 bin 246 kişiyi sağ olarak bulmuş oldu.

Kayıp şahıs çalışmalarının yanı sıra, kayıp başvurusu olarak başlayan ve daha sonra suç unsuru tespit edilen olaylara yönelik 2024 yılında 4, 2025 yılında 5, 2026'nın ilk altı ayında ise 7 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar neticesinde, 12 cinayeti aydınlatan polis ekipleri bu olaylara karışan tüm zanlıları yakaladı.

?"2006'da büromuza intikal eden ve akıbeti belirlenemeyen bir kayıp şahıs dosyasını sonuçlandırdık"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekip şefi polis memuru Nail Candar, AA muhabirine birimin 1998 yılından bu yana Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Candar, büro amirliğinin temel görevinin kayıp kişileri ailelerine kavuşturmak olduğunu belirterek, kimliği belirlenemeyen kişilerin tespitinin yapıldığını ve geçmişte teknolojik yetersizlikler nedeniyle kimliklendirilemeyen cenazeler üzerinde de çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Alzheimer ve demans hastalarının kaybolmalarına ilişkin vakaların öncelikli olarak ele alındığını aktaran Candar, güvenlik kamerası görüntülerinin ve dijital izlerin uzman ekipler tarafından titizlikle incelendiğini söyledi.

Uzun yıllar önce kaybolan kişilere ilişkin dosyaların da günümüz teknolojisiyle yeniden değerlendirildiğini belirten Candar, şunları kaydetti:

"2025 yılında, 2006'da büromuza intikal eden ve akıbeti belirlenemeyen bir kayıp şahıs dosyasını sonuçlandırdık. Kayıp kişinin cenazesine ulaşıldı, şüphelilerin tamamı yakalanarak adalete teslim edildi. Bundan 20 yıl önceki kayıp vakalar günümüz teknolojisiyle yeniden inceleniyor. Öldürülme veya hürriyetten yoksun bırakılma şüphesi oluşması halinde operasyonel çalışmalar başlatılıyor. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 12 kayıp kişinin cinayete kurban gittiği tespit edildi, olaylara karışan tüm şüpheliler yakalanarak adalete teslim edildi."

"Köpeklerimiz aynı zamanda mesai arkadaşlarımız"

Kadavra arama köpeği Zeyna'nın idarecisi polis memuru Hamit Çalışgan da doğal afetler ve adli olaylarda köpeğiyle birlikte görev yaptığını söyledi.

Zeyna'nın 6 aylık eğitim sürecinin ardından kadavra köpeği olarak göreve başladığını belirten Çalışgan, "Köpeğimizin tepki verdiği noktalarda kazı çalışmaları başlatılıyor. Bu sayede kayıp şahısların cansız bedenlerine ulaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çalışgan, köpeklerle sürekli birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Köpeklerimiz aynı zamanda bizim mesai arkadaşlarımız. Günlük bakımlarını, sağlık kontrollerini ve eğitimlerini düzenli olarak yapıyoruz. Birlikte yürüyüşlere çıkıyor, oyunlar oynuyoruz. Motivasyonlarının yüksek olması gerekiyor çünkü onlar yaptıkları işi bir oyun olarak görüyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde de 22 gün görev yaptıklarını aktaran Çalışgan, Türkiye genelinde 10 kadavra arama köpeğinin bulunduğunu belirtti.

Çalışgan, "Bu köpeklerle hem doğal afetlerde hem de adli olaylarda görev yaptık. Yüzlerce kayıp şahıs ve faili meçhul olayın aydınlatılmasına katkı sağladık." dedi.

Koku Molekülleri İz Takip Köpeği idarecisi polis memuru Kerem Yazağan ise köpeklerin özellikle kendini ifade edemeyen çocuklarla Alzheimer hastalarının kaybolduğu vakalarda kullanıldığını söyledi.

Kamera sistemlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde köpeklerden yoğun şekilde yararlanıldığını belirten Yazağan, görev köpekleriyle personelin yaklaşık 6 aylık eğitim sürecinden geçtiğini kaydetti.

Yazağan, kayıp kişiye ait bir eşyanın köpeğe koklatıldığını belirterek, "Kamera çalışmalarının ardından ihtiyaç duyulması halinde köpeklerimizle arazide arama faaliyeti yürütüyor, kayıp şahsın izini sürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.