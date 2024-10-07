İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde "Direnişten Dirilişe Gazze'nin Sesi Ol" eylemi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde "Direnişten Dirilişe Gazze'nin Sesi Ol" eylemi yapıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde "Direnişten Dirilişe Gazze\'nin Sesi Ol" eylemi yapıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını işgalin birinci yılında "Direnişten Dirilişe Gazze'nin Sesi Ol" etkinliğiyle protesto etti.

07.10.2024 19:50
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını işgalin birinci yılında "Direnişten Dirilişe Gazze'nin Sesi Ol" etkinliğiyle protesto etti.

Üniversitenin Halkalı'daki kampüsünde öğlen namazının ardından toplanan öğrenci ve akademisyenler, giriş kapısından okul içerisindeki caminin önüne kadar yürüdü.

"Direnişten Dirilişe Yeniden İntifada" vurgusu yapılan eylemde, katılımcılar Türk ve Filistin bayrağı taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açıklama yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, insanlığın yakın zamanlarda gördüğü en büyük zulmün Filistin'de yaşandığını söyledi.

İsrail'in kelimelerin bile anlatmakta aciz kaldığı bir Siyonist vahşeti sürdüğünü belirten Acar, "İsrail, saldırılarını Lübnan ve Suriye'ye doğru genişletti, 2 milyarlık İslam alemi, 52 Müslüman ülke, Türk Devletleri Teşkilatı ve Arap Birliği maalesef bu zulmü durduramadı." dedi.

Birleşmiş Milletler'in ise ötekine yani Müslümanlara nasıl baktığını ibretle izlediklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Bazı ayetlerde haber verildiği üzere 'küfrün tek millet' olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Peki halimiz neden böyle? Çünkü Allah birliği emrediyor, biz tefrikayı seçiyoruz. Bu ayrılık sürdükçe, bu zilleti yaşamaya devam edeceğiz. Bu; emperyalist savaş, melez bir savaş, hibrit bir savaş, kuklaların kullanıldığı bir vekalet savaşı. Her türlü farklılığı istismar ederek toplumları bölüyorlar. O nedenle bir olmalıyız. İslam alemi olarak 200 yıldır bilim, sanayi ve teknoloji yarışında geri kaldık. Burada biz üniversitelere, siz gençlere büyük görev düşüyor. Bir olmalı, çok çalışmalı, yeniden medeniyete yön verenler biz olmalıyız."

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, İsrail ve işbirlikçileri küresel çetelerden de bir gün hesap sorulacağını söyledi.

Filistin direnişinin sembol ismi Şeyh Ahmed Yasin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve ailesinin şehadete koştuğunu ama Kudüs davasının bitmediğini dile getiren Çiçen, "Kudüs özgür oluncaya kadar ne şehitlerimiz biter ne de şehadete sevdalı gençlerimiz. Onun için her birimiz Kudüs olacağız ve İsrail'in karşısında dikileceğiz. Gözü yaşlı annelerin, babaların ve ölen çocukların hesabını unutmayacağız" diye konuştu.

Öğrenci Muhammed Özbe ise İsrail'in zulmünü haykırmaya ve masum Gazze halkına desteklerini göstermek için burada olduklarını belirtti.

Özbe, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de verilen onurlu mücadeleye değinerek, "Bir avuç Müslüman, İslam aleminin izzet ve şerefini kurtarmak için işgalci İsrail'e unutulmaz bir darbe indirmiş, yenilemez ve yıkılamaz denilen kaleleri yerle yeksan etmiştir. Her zaman olduğu gibi direnişin fitili yeniden Gazze'de ateşlenmiştir" dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde 'Direnişten Dirilişe Gazze'nin Sesi Ol' eylemi yapıldı - Son Dakika

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