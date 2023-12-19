 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı

Yayla Mahallesi'ndeki bir apartmanın boşluğundan gelen koku üzerine yapılan ihbar sonucunda, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İnceleme sonucunda, kokunun 20 gün önce bina boşluğuna atılan bir bebek cesedinden geldiği ve annenin Kader K. (22) olduğu belirlendi. Bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi ve Kader K. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul Şişli\'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı
19.12.2023 - 21:59,
Abone Ol

İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir apartmanın boşluğundan koku gelmesi üzerine, bina sakinleri dün ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kokunun bebek cesedinden geldiğini, 20 gün önce bina boşluğuna atıldığını ve annesinin Kader K. (22) olduğunu belirledi.

İncelemenin ardından bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Kader K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Şişli, Adli Tıp, İstanbul, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı - Son Dakika


21:38
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34
Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44
Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı

Son Dakika
21:38 İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34 Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 21:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement