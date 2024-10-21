İstanbul Sözleşmesi İçin Yürüyüş: 'Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor'

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(İZMİR)- İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi ve şiddete maruz kalan kadınlar, cinayete kurban giden çocuklar için düzenlenen "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" hareketinin altıncı adımı, CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın organizasyonuyla Bornova'da gerçekleştirildi. Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Bayraklı sınırında Bayraklı örgütüne devredildi.

Eyleme Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin yanı sıra, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu, CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Meltem Dağkılıç Kavas, CHP Buca Kadın Kolları Başkanı Şükran Arslan, Bornova Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bornovalı katıldı. Yürüyüşten önce, hareketin beşinci adımını tamamlayan CHP Buca Kadın Kolları Başkanı Şükran Arslan, bayrağı CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Meltem Dağkılıç Kavas'a teslim etti. Katılımcılar ellerinde "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmeyeceğiz", "Asla Yalnız Değilsin", "Erkek Devlet Şiddetine Son" yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Zahide Kurun: "Bu Karanlık Düzene Yeter"

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılmasını eleştirerek sert ifadeler kullandı: "Son 22 yılda biriken bu yara artık her yerden patlak veriyor. Her gün canımız gidiyor. Yana yana okuduğumuz bu haberler toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en korkunç yansımasıdır. Bu kadar artan şiddetin temelinde kadın haklarını hiçe sayan eril zihniyet var. İstanbul Sözleşmesi'nden bir avuç tip rahatsız oluyor diye bir gecede 6284'ten çıkılıyor. Bu yasa uygulanmıyor. Kabul edin, siz koruyamıyor musunuz? Kadınlar, çocuklar ve bebekler, masum canlarımızın hayatları hiçe sayılıyor. Bir daha eksilmeye tahammülümüz kalmadı artık. Bu karanlık düzene artık yeter diyoruz. Sessiz kalmayacağız, haklarımız var, susmayacağız. Tüm masumlar adına, vicdanlı insanlar adına zulme uğrayanlar adına yapılan haksızlıkları yüzlerine haykıracağız.

Rahşan Halat Nazlıoğlu: "Artık Sözün Bittiği Yerdeyiz"

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu, konuşmasında toplumda kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin boyutlarına değinerek bir annenin acısını şu cümlelerle ifade etti:

"Kadın cinayetlerinin üstü örtülüyor. Bebekler hastanede güvende değil, kadınlar sokakta güvende değil. Evleniyor, güvende değil, boşanıyor, güvende değil. Hayvan sahipleniyoruz, onlar güvende değil. Evet, koskoca bir ülkede eğitim, hukuk, sağlık, adalet, tepeden tırnağa güvenli değil. Yoksulluk, kadın cinayetleri çocuk istismarı, can dostların katliamı, ağaçlar, dereler... Daha neler neler? Sıradan ya da teknik cümleleriyle birçok dilde biz yorulduk anlatmaya, kendimizi; katiller doymadı. Bıçak kemiğe dayandı."

Ömer Eşki: "Kadın Cinayetleri Politiktir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, kadın cinayetlerinin politik boyutuna dikkat çekerek şu konuşmayı yaptı:

"Bir ülkenin kadınlarına bakarak ülkeyi anlayabilirsiniz. Uluslararası emperyalizm kadınlara Uzakdoğu'da cinsel köle, Afrika'da ucuz tarım işçisi rolü biçti. Petrolü için İran'ın dünyayla ilişkisinin kesilmesi istendiğinde İranlı kadınlara çarşaf giydirilir. Türkiye'de ne şans ki, 100 yıl önce Mustafa Kemal bu rollerin hepsini kaldırıp attı, bambaşka bir yol çizdi. Kadın cinayetleri politiktir. Çünkü Türk kadını öldürmediğinizde Türkan Saylan olur, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurar, ülkesine Nobel getiren gençler yetiştirir. Türk kadınları Cumhuriyeti aydınlık günlere taşır. Bir ülkenin ilerlemesinin temel yolu, kadınlarını çağdaşlaştırmak ve eğitmekten geçer. Kadınların eğitiminin, kız çocuklarının gelişiminin sonuna kadar destekçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partililer olarak sözümüz olsun; bu kadın düşmanı politikaları ülkeye getirenleri geldikleri gibi göndereceğiz."

Gençlik Kolları Başkanı Osman Çıtak: "Kadınların Yanındayım"

CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanı Osman Çıtak, yaptığı konuşmada kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kadın dayanışmasının önemini anlamak, anlatmak ve bu dayanışmayı büyütmek sadece kadınların değil, hepimizin sorumluluğudur. Kadınların bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını hissetmeleri değişimin temel taşlarından biridir. Çünkü bu sadece kadınların bir arada olmaları değil, adil ve eşit bir dünya yaratma mücadelesidir. Bu yolda annem, ablam, arkadaşlarım ve tüm kadınların yanındayım."

Yürüyüşün sonunda CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Meltem Dağkılıç Kavas, Bornova-Bayrıklı sınırında bayrağı CHP Bayraklı Kadın Kolları Başkanı Bilge Birgin'e teslim etti.