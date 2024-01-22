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İstanbul Taksim'deki bombalı saldırı davası devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul Taksim'deki bombalı saldırı davası devam ediyor

İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin yargılamalar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılacağı etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, farklı illerdeki ziyaretlerine devam edecek. Tüm-Emekli Sen üyeleri İzmir'de emekli zammı ile ilgili bildiri dağıtacak.

İstanbul Taksim\'deki bombalı saldırı davası devam ediyor
22.01.2024 - 08:02,
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22 OCAK 2024 ANKA HABER AJANSI GÜNDEMİ

10.00: İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 13 Kasım 2022'de meydana gelen, bombalı saldırıya ilişkin aralarında Alham Albashır'ın da olduğu 36 kişinin yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Duruşmada, savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor.

10.30: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK Eğitmenler Zirvesi'ne katılıyor. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

11.00: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 28 milyar liralık yatırımla hayata geçen "Büyük Altyapı Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma" törenine katılıyor.  (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

11.30: İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği, ölümlerdeki artış nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak.

12.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Nazımiye'de eski CHP Milletvekili Kamer Genç'in vefat yıldönümü dolayısıyla mezarı başında düzenlenecek törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

13.00: Tüm-Emekli Sen üyeleri, İzmir'de metro içerisinde yurttaşlara emekli zammı ile ilgili bildiri dağıtacak.

13.40: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

16.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
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