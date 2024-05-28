İstanbul'un Fethi'nin 571. Yılı Kutlamaları - Son Dakika
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İstanbul'un Fethi'nin 571. Yılı Kutlamaları

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 571. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak kutlamalar kapsamında Sena Şener ve Haluk Levent konser verecek. İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

28.05.2024 13:58  Güncelleme: 14:02
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un Fethi'nin 571. yılını bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak kutlamalar kapsamında Sena Şener ve Haluk Levent konser verecek. İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan İstanbul'un fethinin 571. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleşecek kutlamalar, Sena Şener konseri ile başlayacak. Konserin ardından eşsiz bir 29 Mayıs Gösterisi İstanbulluları bekliyor olacak. Kutlamalar Haluk Levent konseri ile devam edecek.

İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.  Tüm İstanbulluların davetli olduğu kutlama programının detayları şöyle;

Kapı Açılış: 18.30

19: 30-Sena Şener Konseri

20: 50- Mehteran Gösterisi

21: 25-29 Mayıs Gösterisi

21: 40-Haluk Levent Konseri

Öte yandan, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde müzeyi gezen ziyaretçilere yüzde 25 indirim uygulanacak.

İstanbul\'un Fethi\'nin 571. Yılı Kutlamaları
Kaynak: ANKA

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