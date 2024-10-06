İstanbul\'un Kurtuluşu ve Önemli Etkinlikler Bugün

Güncel

10.00- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10. 00 - 12.30 - 14. 30- 17.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da Yolbulan metal işçilerinin grev çadırını ziyaret edecek, Osmaniye'de Yaşar Kemal anma etkinliğine ve Kadirli Belediyesi toplu açılış törenine katılacak, Defne'de halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY - OSMANİYE)

13.00- Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun organize ettiği Kurtuluş Parkı'ndan Tandoğan Meydanı'na "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.30- Doğa savunucuları Validebağ Korusu'nda yaşam nöbeti tutacak, Artvin'de yeşili savunurken öldürülen Reşit Kibar'ı anacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

20.15- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek kutlama programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…