İstanbul'un Kurtuluşu ve Önemli Etkinlikler Bugün - Son Dakika
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İstanbul'un Kurtuluşu ve Önemli Etkinlikler Bugün

İstanbul\'un Kurtuluşu ve Önemli Etkinlikler Bugün

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay ve Osmaniye'de katılacağı anma etkinlikleri ve Ankara'da 'Filistin'e Destek Yürüyüşü' yapılacak.

06.10.2024 09:05  Güncelleme: 09:06
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10.00- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10. 00 - 12.30 - 14. 30- 17.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da Yolbulan metal işçilerinin grev çadırını ziyaret edecek, Osmaniye'de Yaşar Kemal anma etkinliğine ve Kadirli Belediyesi toplu açılış törenine katılacak, Defne'de halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY - OSMANİYE)

13.00- Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun organize ettiği Kurtuluş Parkı'ndan Tandoğan Meydanı'na "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.30- Doğa savunucuları Validebağ Korusu'nda yaşam nöbeti tutacak, Artvin'de yeşili savunurken öldürülen Reşit Kibar'ı anacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

20.15- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek kutlama programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'un Kurtuluşu ve Önemli Etkinlikler Bugün - Son Dakika

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