Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde İstanbul'un Resmi sergisi ve söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde İstanbul'un Resmi sergisi ve söyleşi düzenlendi

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Müzeler Haftası'na özel olarak düzenlenen 'İstanbul'un Resmi' sergisi kapsamında 'Resimlerle Beykoz'dan Adalara' söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşide, İstanbul resimleri üzerinden sunum yapıldı ve İstanbul'un değişimi anlatıldı.

18.05.2024 18:14
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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin " İstanbul'un Resmi" sergisi kapsamında, Müzeler Haftası'na özel "Resimlerle Beykoz'dan Adalara" söyleşisi düzenlendi.

Müzenin BlackBox Salonu'ndaki etkinlikte, müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, söyleşiyi İstanbul resimleri üzerinden sunumla yaptı.

Resimleri anlatırken akılda kalıcılık konusunda şiirlere de yer verdiğini belirten İrepoğlu, "Her sanatçı hakkında uzun uzun bilgi veremesem de isminin altına hocalarını yazıyorum. Böylece nasıl yetiştikleri konusunda bir bilgi ve fikir ortaya çıkıyor. Hikmet Onat tam bir İstanbul ressamı. Koleksiyonumuzda çok sayıda Hikmet Onat eseri var. Ona sunumumda da çok sık yer veriyorum." dedi.

İrepoğlu, İstanbul'un zaman içindeki değişimine işaret etti, değişime fazla uğramayan yapılar olduğunu dile getirdi.

Müzeler Haftası'na özel programda, Beykoz kıyılarından başlayarak, Kanlıca, Anadolu Hisarı İskelesi, Anadolu Hisarı (Güzelcehisar), Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Anadolu Hisarı Sırtları, Göksu, Küçüksu, Kandilli, Vaniköy, Çengelköy, Çamlıca, Beylerbeyi, Üsküdar, Kız Kulesi, Kız Kulesi (Salacak), Kadıköy Haydarpaşa, Moda, Fenerbahçe, Kalamış, Erenköy, Şile, Pendik, Bostancı, Burgazada, Heybeliada, Büyükada, Büyükada Dil Burnu gibi konumlar yer alırken İstanbul'un çiçekleri resimlerine de yer verildi.

Anlatımdaki sanatçılar arasında ayrıca Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cevat Erkul, Selahattin Teoman, Ayetullah Sümer, Halil Paşa, Celal Uzel, Şeref Akdik, Nurettin Erüven, Naci Kalmukoğlu, Nedim Günsur, Ali Halil Sözel, Hüseyin Zekai Paşa, İbrahim Safi, Mehmet Ali Laga, İbrahim Çallı, Nuri İyem, Sami Yetik ve Şerif Renkgörür yer aldı.

Kaynak: AA

İş Bankası, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde İstanbul'un Resmi sergisi ve söyleşi düzenlendi - Son Dakika

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