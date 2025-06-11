İstanbul'un Tekne Parkları Mavi Bayrak Ödülünü Kazandı

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK AŞ tarafından işletilen İstinye ve Tarabya Tekne Parkları, çevre dostu uygulamaları sayesinde Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece kamuya ait tekne parkları arasında Mavi Bayrak ödülünü alan ilk tesisler oldu.

Antalya'da 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle verilen Mavi Bayrak ödüllerinde, Türkiye genelinde 29 marina, bu yıl ödüle layık görüldü. İstanbul'dan ödül alan 4 marina arasında İSPARK'ın işlettiği İstinye ve Tarabya Tekne Parkları da yer aldı.

İstanbul'un deniz ulaşımına katkı sunan İSPARK–İSTMARİN markası, çevreci marina yönetimi anlayışıyla bu yıl önemli bir başarıya imza atarken, bugüne kadar sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ AŞ'ye ait İzmir Marina'nın sahip olduğu bu ödül, ilk kez İstanbul'daki kamuya ait tekne parklarına da verilmiş oldu.

" Çevre duyarlı yönetim öne çıktı"

Mavi Bayrak, deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi, güvenlik ve çevresel yönetim başlıklarındaki 38 kriteri karşılayan plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü. Merkezi Danimarka'da bulunan ve 81 ülkede faaliyet gösteren Foundation for Environmental Education (FEE) tarafından yürütülen programın Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV). Her yıl yapılan değerlendirmeler sonucu bir yıllık süreyle verilen ödül, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesini amaçlıyor.