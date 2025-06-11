İstanbul'un Tekne Parkları Mavi Bayrak Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'un Tekne Parkları Mavi Bayrak Ödülünü Kazandı

11.06.2025 15:40  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK AŞ'nın işlettiği İstinye ve Tarabya Tekne Parkları, çevre dostu uygulamaları sayesinde Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Bu ödül, kamuya ait tekne parkları arasında ilk kez verildi.

(İSTANBUL)İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK AŞ tarafından işletilen İstinye ve Tarabya Tekne Parkları, çevre dostu uygulamaları sayesinde Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece kamuya ait tekne parkları arasında Mavi Bayrak ödülünü alan ilk tesisler oldu.

Antalya'da 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle verilen Mavi Bayrak ödüllerinde, Türkiye genelinde 29 marina, bu yıl ödüle layık görüldü. İstanbul'dan ödül alan 4 marina arasında İSPARK'ın işlettiği İstinye ve Tarabya Tekne Parkları da yer aldı.

İstanbul'un deniz ulaşımına katkı sunan İSPARK–İSTMARİN markası, çevreci marina yönetimi anlayışıyla bu yıl önemli bir başarıya imza atarken, bugüne kadar sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ AŞ'ye ait İzmir Marina'nın sahip olduğu bu ödül, ilk kez İstanbul'daki kamuya ait tekne parklarına da verilmiş oldu.

" Çevre duyarlı yönetim öne çıktı"

Mavi Bayrak, deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi, güvenlik ve çevresel yönetim başlıklarındaki 38 kriteri karşılayan plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü. Merkezi Danimarka'da bulunan ve 81 ülkede faaliyet gösteren Foundation for Environmental Education (FEE) tarafından yürütülen programın Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV). Her yıl yapılan değerlendirmeler sonucu bir yıllık süreyle verilen ödül, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Denizcilik, İstanbul, İstinye, Ekonomi, Güncel, İspark, Turizm, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un Tekne Parkları Mavi Bayrak Ödülünü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
23:00
Metroda Süs Kavgası
Metroda Süs Kavgası
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 17:10:45. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un Tekne Parkları Mavi Bayrak Ödülünü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.