İstanbul Üniversitesi\'nde protestolar şiddetlendi, 1 öğrenci yaralandı

Güncel

Belediye başkanının önüne dansöz kıyafeti fırlatıp, "Hadi giydir bana" diye bağırdı

Torpille işe girenlerle ilgili Diyanet\'ten çok konuşulacak açıklama

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kampüslerinin ziyaretçilere açılmasına karşı eylemlerine bugün de devam etti. Öğrencilere çevik kuvvet polisleri müdahale ederken, çıkan olaylarda bir öğrenci yaralandı.

ÖĞRENCİLERE ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Rektörlüğün aldığı kararla İstanbul Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerin kapılarını ziyaretçilere açılmasına karşı öğrencilerin dün Beyazıt Meydanı'nda başlattığı protesto, bugün de sürdü. Fakülteler arası geçiş yasağını ve Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ı protesto eden öğrencilere polis müdahale etti.

1 ÖĞRENCİ YARALANDI

Öğrencilerin ana kapıdan içeriye giriş yapmasına da izin verilmedi. Çevik kuvvet, kalkanlarla kapı önünden öğrencileri uzaklaştırdı. Çıkan arbedede bir öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER SIK SIK SLOGAN ATTI

Öğrenciler, eylem boyunca sık sık "Kayyum dışarı, öğrenciler içeri", "Beyazıt, faşizme mezar olacak" ve "YÖK, medya, polis, bu abluka dağıtılacak" sloganları attı.