İstanbul Üniversitesi'nde protestolar şiddetlendi, 1 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi'nde protestolar şiddetlendi, 1 öğrenci yaralandı

İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla tarihi Beyazıt'taki kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapılarını ziyaretçilere açılmasına karşı öğrenciler bugün de eylem yaptı. Okula çevik kuvvet ekipleri gelirken, çıkan arbedede bir öğrenci yaralandı.

21.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kampüslerinin ziyaretçilere açılmasına karşı eylemlerine bugün de devam etti. Öğrencilere çevik kuvvet polisleri müdahale ederken, çıkan olaylarda bir öğrenci yaralandı.

ÖĞRENCİLERE ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Rektörlüğün aldığı kararla İstanbul Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerin kapılarını ziyaretçilere açılmasına karşı öğrencilerin dün Beyazıt Meydanı'nda başlattığı protesto, bugün de sürdü. Fakülteler arası geçiş yasağını ve Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ı protesto eden öğrencilere polis müdahale etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri rektörlük kararına karşı eylem yaptı

1 ÖĞRENCİ YARALANDI

Öğrencilerin ana kapıdan içeriye giriş yapmasına da izin verilmedi. Çevik kuvvet, kalkanlarla kapı önünden öğrencileri uzaklaştırdı. Çıkan arbedede bir öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri rektörlük kararına karşı eylem yaptı

ÖĞRENCİLER SIK SIK SLOGAN ATTI

Öğrenciler, eylem boyunca sık sık "Kayyum dışarı, öğrenciler içeri", "Beyazıt, faşizme mezar olacak" ve "YÖK, medya, polis, bu abluka dağıtılacak" sloganları attı.

İstanbul Üniversitesi\'nde protestolar şiddetlendi, 1 öğrenci yaralandı
Kaynak: ANKA

İstanbul Üniversitesi, Bülent Zülfikar, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi'nde protestolar şiddetlendi, 1 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya: Universite okuyamayıp orayi görmek,o ozlemini gidermek,devletin belkide en tepesine zamanı gelince geçmek icin ziyaret sonrası birde ziyaret ettiğı bölümlerin diplomasıda hediye olarak verilmesi gerekiyor. En azından diplomalı olur. 24 23 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Ne öğrencisi vatan haini yetişiyor 20 22 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi'nde protestolar şiddetlendi, 1 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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