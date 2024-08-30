İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü dolayısıyla Şişli Bomonti'de bulunan bir otelde resepsiyon verdi. Programa birçok önemli isim katıldı. Vali Gül, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuzu minnetle anarak Zafer Bayramı'nı kutladı.

30.08.2024 23:39
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İSTANBUL Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi. Resepsiyonda konuşan Vali Gül, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclisimizin bütün üyelerini, kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü dolayısıyla Şişli Bomonti'de bulunan bir otelde resepsiyon verdi. Programa 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve eşi Zennure Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi partilerin il başkanları, akademisyenler, sanatçılar ve sporcular ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Otelin lobisinde İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve eşi Zennure Tokel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gelen konukları karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasıyla başlayan törende Vali Davut gül konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Binbaşı Atıf Taner Çolak Yönetimindeki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando Korosu konser verdi. Konserin ardından Vali Gül ve beraberindeki heyet 30 Ağustos Zaferi Resepsiyonu'na gelen konukları uğurladı.

'BÜYÜK ZAFER'İN 102. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN'

Resepsiyonda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Programımıza teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclisimizin bütün üyelerini, kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Emekli olanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, devletimizi ebed, milletimizi daim, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın. Aziz milletimizi, kahraman ordumuzun tüm mensuplarını ve sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi - Son Dakika

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