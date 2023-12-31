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İstanbul Valiliği, TÜGVA tarafından düzenlenecek yürüyüş nedeniyle trafiği kapatıyor - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, TÜGVA tarafından düzenlenecek yürüyüş nedeniyle trafiği kapatıyor

İstanbul Valiliği, yarın TÜGVA tarafından düzenlenecek Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşü nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Yürüyüş saatleri ve kapatılacak cadde ve sokaklar belirtildi.

İstanbul Valiliği, TÜGVA tarafından düzenlenecek yürüyüş nedeniyle trafiği kapatıyor
31.12.2023 - 16:48,
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İstanbul Valiliği, yarın Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 04.00-12.00 saatlerinde Filistin'e destek yürüyüşü ve basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Fatih'te Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden ve Reşadiye Caddesi'nden Galata Köprüsü istikametleri bugün saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Fatih'te yarın saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar Kadir Has Kavşağı Ragıp Gümüşpala Caddesi istikameti, Abdülezel Paşa Caddesi Sirkeci istikameti, Sahil Kennedy Caddesi Şehit Vefa Karakurdu Aksaray ayrımlarından Sirkeci istikameti, Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi kesişiminden Sirkeci Meydan istikameti trafiğe kapalı olacak ve Beyazıt- Kabataş arası tramvay seferleri durdurulacak.

Alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, İstanbul Çevre Yolu D-100 ile E-80 İstanbul Çevre Yolu kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda ise saat 03.00'ten etkinlik bitimine kadar Kemeraltı Caddesi (Tophane Işıklar ile Karaköy Meydan arası iki yönlü), Necatibey Caddesi, Bankalar Caddesi, Okçu Musa Caddesi, Tersane Caddesi (Tarlabaşı Bulvarı ile perşembe pazarı ışıklar arası iki yönlü) trafiğe kapatılacak.

Alternatif yol olarak Unkapanı Köprüsü ile Refik Saydam, Meclis-i Mebusan, Boğazkesen ve Defterdar Yokuşu caddeleri tercih edilebilecek.

Kaynak: AA
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