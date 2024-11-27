İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Ödül Töreninde Öğrencileri Kutladı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Ödül Töreninde Öğrencileri Kutladı

İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Ödül Töreninde Öğrencileri Kutladı

İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Adana Yarışmalarında dereceye giren 113 İstanbullu öğrenciye ödüllerini verdi. Vali Gül, gençlerin başarılı projeleri ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki geleceğine vurgu yaptı.

27.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:07
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Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Adana Yarışmalarında, dereceye giren 113 İstanbullu öğrenciye hediye verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Adana Yarışmalarında, dereceye giren 113 İstanbullu öğrenciyle bugün İstanbul Valiliği'nde bir araya gelerek hediye verdi. Ödül alan öğrencilerin 57'si İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerden oluşurken, 56'sı da İstanbul'da bulunan üniversitelerde lisans ve lisansüstü programlarında eğitim görüyor.

'GÜÇLÜ YARINLARIMIZIN TEMİNATISINIZ'

Ödül töreninde konuşan Vali Gül, "İlk defa 2018'de gerçekleşen TEKNOFEST, bir yandan fikirlerinizi gerçeğe dönüştürürken diğer taraftan sizlere özgüven aşılıyor, umudu ve başarmayı öğretiyor. Tüm dünyanın takdir ettiği bu festival ile Nuri Killigil'den, Şakir Zümre'den, Vecihi Hürkuş'tan, Nuri Demirağ'dan kalan, yarım bırakılmış hikayelerimiz tamamlanıyor. Hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor. Peki, kimlerle? Gözlerinin içi parlayan, fikrini ve yüreğini ortaya koyan sizlerle. Okullarınızı ziyaret ettiğimde heyecanınıza, iddianıza, inancınıza, azminize şahit oldum. Yaptığınız sunumlardaki, hazırladığınız projelerdeki çözüm önerilerinizi çok takdir ettim. Kendinizi ifade etme şeklinizden ve açıklayıcı bilgiler vermenizden dolayı çok mutlu oldum. Sizler ve üniversiteli gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz ve güçlü yarınlarımızın teminatısınız" dedi

'HER BİRİNİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM'

Vali Gül "İnşallah, yarının akıllı makinelerini, yapay zekalarını, dijital teknolojilerini üretecek ve geliştireceksiniz. Projelerinizle Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları olacaksınız. İlminizle, irfanınızla, ahlakınızla dünyanın her yerinde, her sahada medeniyetimizi temsil edecek, insanlığın takdirini kazanacaksınız. Sizlere çok güveniyoruz. Bu vesileyle bu organizasyonu ülkemize kazandıran T3 Vakfına ve Selçuk Bayraktar'a şükranlarımı sunuyorum. Gece-gündüz demeden büyük bir aşkla, gayretle yolunuzu aydınlatan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sizler gibi başarılı evlatlar yetiştiren ailelerimizi canı gönülden kutluyorum. TEKNOFEST 2024'te ödül alan her birinizi tek tek yürekten tebrik ediyorum. Milli teknoloji hamlemize katkılar sunan başarılarınızın artarak devam etmesi temennisiyle gözlerinizden öpüyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Ödül Töreninde Öğrencileri Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül, TEKNOFEST 2024 Ödül Töreninde Öğrencileri Kutladı - Son Dakika
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