İstanbul Valisi: Farklılıklarımız zenginliğimizdir

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İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin farklılıklarıyla zengin ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Farklılıklar, bizim zenginliğimizdir. Kimseyi dönüştürmeden, kimseyi değiştirmeden, neye inanıyorsa, nasıl inanıyorsa, nasıl ibadet etmek istiyorsa böyle var olmaya devam edecektir. Bu toprakların ruhunda kardeşlik var." dedi.

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) tarafından Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde "2. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Federasyonun kültürel ve sosyal çalışmalarını anlatan video gösterimi yapıldı.

İstanbul Valisi Gül, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklılıklarıyla zengin ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Türk insanının bu farklılıkları özümsediğini belirten Gül, "Farklılıklar, bizim zenginliğimizdir. Kimseyi dönüştürmeden, kimseyi değiştirmeden, neye inanıyorsa, nasıl inanıyorsa, nasıl ibadet etmek istiyorsa böyle var olmaya devam edecektir. Bu toprakların ruhunda kardeşlik var." diye konuştu.

Sivas'ta 8,5 yıl görev yaptığını, görevi sırasında Alevi ve Sünni köylerine giderek bu zenginliği gördüğünü anlatan Gül, "İsimlere baktığımızda bu topraklarda ne kadar Ramazan ismi varsa, o kadar Muharrem ismini görürsünüz. Ne kadar Ömer, Ebubekir, Osman görürseniz, o kadar Ali, Hasan, Hüseyin görürsünüz. Bu toprakların kendi vicdanında aslında her şey yerini buluyor." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, devletin bu zenginliği koruması ve güçlendirmesi için bu tarz çalışmalara olanak sağlamasının çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan da akademik çalışmaların önemine dikkati çekti.

Doğan, Federasyon olarak eğitim ve kültür alanında farkındalık oluşturmak için akademi, sinema ve şiir gibi konularda projeler yürüttüklerini anlattı.

Konuşmaların ardından "doktora", "yüksek lisans" ve "makale" dalında "Alevilik ve Bektaşilik" üzerine çalışma yapanlara ödülleri verildi.

Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Alevi ve Bektaşi vakıf ve dernek yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.