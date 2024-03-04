Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

04.03.2024 21:40  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yenice ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'nin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

KORKU NEDENİYLE İKİNCİ KATTAN ATLAYAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkezli depreme ilişkin "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bilgisi mevcut değil, takipteyiz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale\'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Deprem, Bursa, AFAD, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Itibar: Rabbim sakınsın hepimizi kötüsünden inşallah mübarek günlerde inşallah 89 12 Yanıtla
  • TOLGA ÇELİKCİ: İzmirdende hissedildi 15 sn önce haber verdi hatta uygulama 51 10 Yanıtla
  • Can Vatan: ALLAH Beterinden Korusun 30 2
  • Bulent Cebeci: Karasu - Yenice / Çanakkale 4.9 23 5 Yanıtla
  • Abdullah Kaya: Uygulama adı nedir acaba 24 1
  • Bahtiyar Sarı: Her habere tıkladığımda Murat Kurum reklamı, gına geldi artık adam oy verecekse de vermez herhalde 3 5 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Naci görür hocanın uyarılarına tii ayanlar burada mı?şimdi 30 yakınını kayıp eden biri olarak söylüyorum kiracı olun ev sahibi olun farketmez aileniz ile yaşadığınız konut depreme ne derece sağlam bence kontrol edersiniz başka birley mi yaparsınız.şimdi oda sizin sorumlulugunuz mesela ben depremden sonra sağlam bir yapıya geçtim.(radyal temelli full perde betonla yapı) 0 1 Yanıtla

23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:32:51. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement