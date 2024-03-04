Çanakkale\'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yenice ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'nin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

KORKU NEDENİYLE İKİNCİ KATTAN ATLAYAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkezli depreme ilişkin "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bilgisi mevcut değil, takipteyiz." ifadelerini kullandı.