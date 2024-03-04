Çanakkale\'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Yenice ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'nin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkezli depreme ilişkin "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bilgisi mevcut değil, takipteyiz." ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, depremde ağır yaralanan vatandaşa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti.
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