İstanbullular Caddebostan Sahili\'nde Sıcak Havayı Değerlendiriyor

İSTANBUL'da sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı kişiler yürüyüş yaparken bazıları ise denize girerek serinledi. Aileler çocuklarıyla birlikte piknik yapıp güzel havanın tadını çıkardı.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, güneşli havayla birlikte sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan biri olan Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluştu. Bazı kişiler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları bisiklete bindi, yürüyüş yaptı ve sahilde vakit geçirdi. Aileler ise çocuklarıyla birlikte sahile gelerek piknik yaptı, denize giren çocuklar sıcak havada eğlenceli anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAKLIKLAR ARTACAK, ZOR OLACAK'

Sedef Önoğlu, "Hafta içi yoğun çalışıyoruz. Hafta sonunu da böyle güzel bir havada arkadaşlarımızla değerlendirmek istedik. Piknik yapacağız, sohbet edeceğiz, günü değerlendireceğiz. Sıcaktan mümkün olduğunca az faydalanacağız çünkü sahil güzel, esiyor. Böyle bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki hafta artacak sıcaklıklar, zor olacak. Çünkü aşırı sıcaklardan insanlar çok etkileniyorlar. Bol su içmek, sıvı almak bu yönde çok önemli ama yaz, güzel. Geçecek, az kaldı. Temmuz ayının ortalarına geldik. Ağustos var önümüzde. Yazın da ayrı bir güzelliği var" dedi.

'DENİZE GİRDİK, SUYUN SICAKLIĞI GAYET YERİNDE'

Çağatay Yeşilmurat, "Buraya gelmemize ağabeyim vesile oldu. Çok güzel çok hoşumuza gitti. Hava da güzel, sıcak bayağı, deniz de güzel. Çocuklarım buraya Marmaris'ten geldi. Onlar da burada güzel vakit geçirdi. Şimdilik her şey yolunda bakalım. Denize girdik, suyun sıcaklığı da gayet yerinde, iyi, serinledik bayağı. Hava da güzel. Ben, sektör olarak satışçıyım, sürekli dışarıdayız. Bizim için sıcak hava çok fazla iyi değil açıkçası ama, çocukların bakış açısına göre iyi. İstanbul'da da deniz kenarına gelmek bizim için güzel" ifadelerini kullandı.

Kubilay Yeşilmurat ise "Havalar bayağı sıcak, Caddebostan'a geldik, ailemle birlikte denize girdik. Kardeşimle de güzelce yüzdük, çok eğlendik. Sıcaklıkların artmasını çok da olumlu bulmuyorum. Bence iyi gibi ama olumsuz yönleri de var çünkü çok bunalıyoruz, özellikle gece yatarken bayağı bir sıcak oluyor. O yüzden kötü oluyor" dedi.

'BİRAZ DAHA HAVA SICAKLIĞI ARTARSA SAKINCALI OLABİLİR'

Esra Çoban, "Hava güzel. Sandığımız kadar o kadar bunaltmadı da, çok güzel. Bence evde duracağınıza gelin. Hava sıcaklıkları şu anda böyle yerlere gelmek için bence ideal. Biraz daha hava sıcaklığı artarsa sakıncalı olabilir. Bu havalarda dışarı çıkmamız şu anda gayet daha iyi gibi. Önümüzdeki haftalar biraz daha sakıncalı olur diyorum. Ben tavsiye etmiyorum" diye konuştu.

'BURANIN SICAKLIĞINA, NEMİNE ALIŞTIK'

Mehmet Uyanık, "Metroya yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Hafta içi çalıştığımız için, hafta sonunu da kendimiz için ayırıyoruz, denize geliyoruz. Denizin suyu gayet de güzel. 40 seneye yakın İstanbul'dayız. Buranın sıcaklığına, nemine alıştık. Herhangi bir zararı yok. Hafta sonunu değerlendiriyoruz, denize geliyoruz" dedi.

'HAVA SICAKLIĞI ARTARSA BENİ BUNALTIR'

Melisa Ülker, "Bugün böyle bir aktivite yapmak istedik, arkadaşımla beraber geldik. Çok eğleniyoruz, çok güzel, Caddebostan Sahili'ndeyiz. Herkes her aile buraya gelip eğleniyor. Çok güzel bir gün. Güneş, biraz yakıcı, çok sıcak. Ama denize girince insan serinliyor. Böyle bir gün bence yaşanmalı, güzel. Her aile bence buraya gelmeli hem temiz, güzel dalgası da çok yok. Güvenilir bir yer. Hava sıcaklığı artarsa beni bunaltır çünkü çok fazla başıma güneş geçmiş olur ve evden çıkmak istemem daha doğrusu. Çünkü o kadar sıcakta denize bile gelsen serinleyeceğimi zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.