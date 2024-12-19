İstanbullular Yılbaşı Biletine Umut Bağladı

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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Ekonomik kriz ortamında yeni yıla dair umutların da gittikçe azaldığı İstanbul'da Milli Piyango yılbaşı çekilişi yaklaşırken bazı vatandaşlar biletlerini almaya başladı. ANKA Haber Ajansı, Eminönü'nde bilet alan vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir vatandaş "Çıkmayacağını biliyorum ama hayal kuruyoruz. 2-3 ay bakmıyorum, hayal ediyorum çıktı çıkacak diye" derken bir diğer vatandaş "Pek inancım yok ama bir şans yani yine" şeklinde konuştu. "Para tuzağı biraz. Güvenilir değil" sözleriyle bilet almaktan kaçınanlar da dikkat çekerken, "Almayı düşünüyorum. Ama alsam, mı almasam mı onu da düşünüyorum, çıkmayacağını bildiğim için. 50 senedir alıyorum, çıkmadı" diyerek kararsızlığını ifade edenler de oldu.

İstanbul Planlama Ajansı'nın son araştırmasına göre kentte geçen ay kredi kartı borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı yüzde 8, kirasının tamamını ödeyemeyenlerin oranı yüzde 11,6, maddi imkansızlık nedeniyle tercih ettiği gıdadan mahrum kalanların oranı yüzde 53,3. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1, kaygı seviyesi 6,4, yaşam memnuniyeti 4,4 ve mutluluk seviyesi 5,2 olarak ölçüldü. Vatandaşların 2024 yılına puanları 5,4, 2025 yılından beklentileri ise 5,3 puan.

Bu olumsuz tabloya rağmen 2025'e sayılı günler kala, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişine katılmak isteyen bazı vatandaşlar biletlerini almaya başladı. Bu yıl büyük ikramiye 600 milyon lira olarak belirlendi. Tam biletler 600 lira, yarım 300, çeyrek bilet ise 150 liradan satılıyor. ANKA Haber Ajansı, Eminönü'ndeki ünlü Nimet Abla bayisindeki vatandaşlara mikrofon uzattı. ANKA'ya konuşan vatandaşlardan bazıları çekilişlerde amorti ikramiyesi kazanmış olduğunu, bazılarıysa daha önce hiç kazanmadıklarını ifade etse de, "bir umut" diyerek az sayıda da olsa biletini aldı.

Her sene Nimet Abla bayisinden bilet aldığını söyleyen bir vatandaş "Ben almasam bile buradan alıp kendime göndertiyorum. Ne kadar alıyoruz, hiç çıkmıyor" dese de bilet kuyruğunda bekleyişini, "1-2 tane almayı düşünüyorum. Pek inancım yok ama, bir şans yani yine" sözleriyle açıkladı. Bu sırada kuyrukta bekleyen bir diğer vatandaş "Umut fakirin ekmeği" yorumunda bulunurken, bir vatandaş ise, "Bir teselli, kendi kendini kandırma. Ümit işte, millet ümidi bağlamış buraya. Açlık, sefalet, onun için bir şey diyemezsin" şeklinde konuştu. Çeyrek bilet aldıklarını söyleyen yeni evli bir çift ise, 1 tane çeyrek bilet aldıklarını belirterek ev alma hayali kurduklarını ifade etti.

Bilet alan arkadaşını bekleyen bir vatandaş eskiden kendisinin de yeni yıl bileti aldığını ancak artık almadığını belirterek, "Para tuzağı biraz. Güvenilir değil" şeklinde konuşurken diğer bir vatandaş ise alıp almama konusundaki kararsızlığını "Almayı düşünüyorum. Ama alsam, mı almasam mı onu da düşünüyorum, çıkmayacağını bildiğim için. 50 senedir alıyorum, çıkmadı" sözleriyle dile getirdi.

Emeklilerin ortak noktasıysa artık eskisi kadar bilet alamadıklarıydı. Bir emekli "Her sene 6 tane alıyordum, bazen seri alıyordum. Bu sene 2 tane aldım. Çünkü maddi durumumuz biraz düştü" dedi. 1 tane bilet alabildiğini söyleyen bir emekli ise "Çıkmayacağını biliyorum ama hayal kuruyoruz. 2-3 ay bakmıyorum, hayal ediyorum çıktı çıkacak diye" şeklinde konuştu.

Vatandaşların ifadeleri şu şekilde:

Ali Aydoğan: "Her sene alıyoruz. Bakalım bu sene oğlumun şansına. 3 tane alacağız."

"Zaten umuttan yaşıyoruz"

Hikmet İri: "5 tane bilet. Bu sene bir deneyelim bunu da. Zaten umuttan yaşıyoruz. O da şansımıza kalmış. İnsanın kısmeti varsa var, yoksa yapacak bir şey yok."

"Geçmişte çok aldık; amorti bile çıkmadı"

Kerime-Deniz Gürdal çifti: (Deniz Gürdal) "Geçmişte çok aldık. Amorti bile çıkmadı. Yeni evliyiz, ilk yılbaşımız. Aldık bir tane çeyrek. Bakalım. Bir evimiz olsun da gerisini düşünürüz bakalım." (Kerime Gürdal) "Türkiye ekonomisinde..."

"Para tuzağı, güvenilir değil"

Bir vatandaş: "Eskiden alıyordum ama almıyorum artık. Tercih etmiyorum. Para tuzağı biraz. Farklı şeyler dönüyor. Güvenilir değil."

"Çıkacağını tahmin etmiyorum ama yine de bir ümit diyelim"

Bir vatandaş: " Amasya'dan torunlarımı görmeye geldim. Bugün gezmek için buralara geldik. Bir tane şansımızı deneyelim dedik. Her sene alırım 1-2 tane. 93 senesinde o zamanın parasıyla 1000 lira vurmuştu bana. İnşallah bu sene de vurur. Devletten özelleştirildi, bu paranın çıkacağını tahmin etmiyorum ama yine de bir ümit diyelim."

"Her sene 6 tane alıyordum bu sene 2 tane aldım; çünkü maddi durumumuz biraz düştü"

Emekli bir vatandaş: "Torunlarımı görmeye geldim. Bileti onların şansına çektim, inşallah çıkar. Her sene 6 tane alıyordum, bazen seri alıyordum. Bu sene 2 tane aldım. Çünkü maddi durumumuz biraz düştü."

Bir vatandaş: "(Her sene) alıyorum. 3 torunum var, üçüne de almayı düşünüyorum. Ama bir yönden de alsam mı almasam mı onu da düşünüyorum, çıkmayacağını bildiğim için. 50 senedir alıyorum çıkmadı."

"2-3 ay bakmıyorum, hayal ediyorum çıktı çıkacak diye"

Emekli Hasan Yusuf Tufan: "1 tane aldım, emekli adam ancak 1 tane... Çıkmayacağını biliyorum ama hayal kuruyoruz. 2-3 ay bakmıyorum, hayal ediyorum çıktı çıkacak diye. İnanmıyorum. Eskiden yayınlanırdı, şu ikramiye çıktı filan derdi. Ama hayal kurmak için yani. Çay içeceğime onu oynuyorum. Eskiden çok alıyordum, tam seri alıyordum. En fazla amorti çıktı."

"Ümit işte, millet ümidi bağlamış buraya"

Orhan Demir: "Her sene 1-2 tane alıyorum. Hiç çıkmadı daha, amortiler çıkıyor. Bir teselli, kendi kendini kandırma. Ümit işte, millet ümidi bağlamış buraya. Açlık, sefalet, onun için bir şey diyemezsin."

"5 bin liralık aldım"

Doğukan Çevik: "5 bin liralık aldım. Yani 2 tam, 11 çeyrek, 7 tane de yarım. 5 tane de ayrı, kuzenime aldım. İnşallah bu yıl talih bizden yana olur. Daha önce çıkmadı. Bu yıl inşallah, bekliyoruz yani."

"Pek inancım yok ama bir şans yani"

Bir vatandaş: "1-2 tane almayı düşünüyorum. Her sene alıyorum. Ben almasam bile buradan alıp kendime göndertiyorum. Pek inancım yok ama bir şans yani yine. Her aldığımızda çıkmıyor. Ne kadar alıyoruz, hiç çıkmıyor. Bu sefer bir şeyler olacak diye düşünüyorum."

16- "Umut fakirin ekmeği" Serdar Suseli: "Her sene alıyorum. Biraz fazla alıyorum da, bu sene fakirleştik biraz belki inşallah bize çıkar."

"İçimde bir his var"

Haşim Öztek: "Bir tane de Beyoğlu'ndan aldım. Bir şansımı da burada deniyorum. (Her sene) genelde alıyorum. Eskiden 3-4 tane alıyordum da, pahalı olduğu için şu anda alamıyoruz. İçimde bir his var. Bakalım ne olacak..."

Üniversite öğrencisi Fatih Güneş: "Geçen sene alamadım, onun dışında alıyorum. Bu sene çıkacak hissediyorum. 2 tane çeyrek alacağım, bakalım."

"Kredi kartında komisyon alıyor banka, vazgeçen çok oluyor"

Seyyar bilet satıcısı: "(Satışlar geçen seneye göre) daha zayıf. İnsanların alım gücü biraz az. Ufak ufak alıyorlar. (Kredi kartı) geçiyor ama komisyon alıyor banka. (Kredi kartının komisyon alması nedeniyle almaktan vazgeçen) çok oluyor. Haklılar da. Ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Biz de zaten az kazanıyoruz, onu da karşılayamıyoruz."