Beyoğlu\'nda PKK/YPG tarafından düzenlenen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/ YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu 1 sanık katıldı. Tutuklu 6 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ayrıca, tüm sanıklar hakkında terör örgütü üyeliği bulunup bulunmadığının sorulması için Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) yazı yazılmasını istedi.

Tahliye taleplerine ilişkin söz verilen sanıklardan Ahlam Albashır, "Bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Sanık Hazni Gölge ticari taksi şoförü olduğu için herkesle sosyal ilişki içinde olduğunu, ancak firari sanık Bilal el-Hacmaus'la ilgisi olmadığını öne sürerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanık Fatma Berkel'in avukatı Cafer Şen, müvekkilinin sanık Ahlam Albashır'ı evinde misafir etmek dışında bir ilişkisi olmadığını, ayrıca örgüt üyesi olup olmadığına ilişkin delil de bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Hazni Gölge'nin avukatı Behlül Semerci ise savcılığın görüşüne katıldığını belirterek, müvekkili hakkında eksik inceleme yapıldığına dair dosyaya dilekçe sunduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari'nin tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyan heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmetti.

Savcılığın kovuşturmanın genişletilmesi talebini dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddeden heyet, sanıkların terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının olup olmadığına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı anlatılıyor.

İddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırıldığı, patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtiliyor.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiğine, hakkında yakalama emri düzenlenip kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna dikkati çekilerek, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren, örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği aktarılıyor.

İstenen cezalar

İddianamede, 36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

Firari sanık Halil Menci MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal el-Hacmaus'u yönlendiren ve yurt dışına kaçmasını sağlayan terörist sanık Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edilmişti.

Terörist Menci, 22 Şubat 2023'te Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti.