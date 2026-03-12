İstiklal Marşı'nın Kabulü Anıldı - Son Dakika
İstiklal Marşı'nın Kabulü Anıldı

12.03.2026 14:02
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma programları yapıldı.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Van Devlet Tiyatrosu salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Mehmet Akif Ersoy'un anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı, Mesut Özata Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tiyatro ve oratoryo gösterisi sundu.

İl genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programda konuşan Vali Ozan Balcı, Mehmet Akif Ersoy'un geleceğe büyük bir azim ve iradeyle bakan, milletin ruhunu yansıtan büyük bir şair olduğunu söyledi.

Balcı, "İstiklal şairimiz, 'her şey bitti' dendiği anda memleketin, doğulusu, batılısı, kuzeylisi ve güneylisiyle bir bütün olduğunu göstermiştir. Bunu bize güzel Türkçesi, şiirleri ve yazılarıyla destansı ifadelerle anlatmıştır. Milletimizin millet olduğunu, tarih önünde, zaman, mekan önünde haykırmıştır. Biz de bu yolda yılmadan, yorulmadan aşkla, canla, başla memleket ve millet için daha çok çalışmalıyız." dedi.

Programa, il protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Muş

Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan Vali Avni Çakır, milletin hafızasında derin izler bırakan iki önemli günü birlikte anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bu iki tarihin aslında aynı ruhun, inancın ve kararlılığın iki farklı ifadesi olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de yazılan destan, Mehmet Akif'in kaleminde milletimizin ortak vicdanına dönüşmüştür. İstiklal Marşı o büyük mücadelenin, o sarsılmaz iradenin ebedi bir yankısı olmuştur. Tarih boyunca nice zorluklardan geçen aziz milletimiz, söz konusu vatan olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, gerektiğinde canını ortaya koyarak bağımsızlığını ve onurunu korumayı bilmiştir. Çanakkale'de verilen mücadele, bunun en güçlü ve en anlamlı örneklerinden biridir. O günlerde milletimiz, yokluk ve imkansızlıklar içinde fakat sarsılmaz bir inançla vatan toprağını savunmuştur. Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahramanlar, omuz omuza vererek, imanla, cesaretle ve büyük bir fedakarlıkla tarihin akışını değiştirmiştir."

Çanakkale'de yazılan o destanın, milletin karakterini, inancını ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Çakır, "Çanakkale'de canlarını ortaya koyan kahramanların ruhunu en iyi anlatan eser şüphesiz İstiklal Marşı'dır. Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen o dizeler, sadece bir marş-şiir değil, milletimizin bağımsızlık inancının, vatan sevgisinin ve istiklal kararlılığının ifadesidir." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, öğrenciler oratoryo gösterisi sundu, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu.

Vali Çakır, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Mücahit Tunç Konferans Salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı, şiirler okundu, tiyatro gösterisi sunuldu.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, aynı imanın ve kararlılığın tarihe düşülmüş iki büyük notu olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir değil, Mehmet Akif'in kaleminden dökülen bağımsızlık iradesinin haykırışı olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Korkma, nidasıyla başlayan bu ses en zor zamanlarda milletimize umut olmuş ve bugün de yüreğimizde aynı heyecanla yankılanmaya devam etmektedir. Çanakkale ise bu ruhun cephedeki vücut bulmuş halidir. İman ve cesaretin teknolojiye galip geldiği o topraklarda, kahraman ecdadımız sadece bir zafer kazanmamış aynı zamanda bir milletin onurunu ve geleceğini kurtarmıştır. Rabb'im bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ezanlarımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Mazlumların umudu milletimizin ışığı hiç sönmesin, bu bayrak bu topraklarda ilelebet dalgalansın."

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve oratoryo gösterisinin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

