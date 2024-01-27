İstiklal Savaşı\'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ve Alemdar gemisinin Ereğli\'ye intikali kutlandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren "Alemdar" gemisinin Ereğli'ye intikalinin 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz Üsteğmen Abdülkadir Yıldırım, "Alemdar" gemisinin önemine değindi.

Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı, düzenli ordu çalışmalarının sonuca ulaştığı dönemde, cephelere sevk edilecek mühimmatın Rus limanından Trabzon ve Samsun'a, küçük motorlar ve takalarla çekildiğini anlatan Yıldırım, ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın daha büyük miktarlarda olabilmesi için "Alemdar"a Milli Mücadele yıllarında büyük iş düştüğünü söyledi.

"Alemdar" gemisinin 23 Ocak 1921'de gece yarısı 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan Ereğli'ye kaçırıldığını, kahraman Ereğli halkının milli mücadeleye inanmış ruh içerisinde "Alemdar"ı bağrına basarak her türlü kolaylığını sağladığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geminin kumanya ve yakıt ikmali sonrası Trabzon'a hareket etmek için 27 Ocak'ta ayrıldığının ihbar edilmesi üzerine Zonguldak'ta bulunan Fransız C-27 gambotu tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konuldu. Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştu. 27 Ocak 1921 günü gemide bulunan 6 Fransız asker eşliğinde C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edildi. 2. Kaptan Güverte Üsteğmen Ali Dursun'un, '21 Türk 6 Fransız'a esir olamaz.' sözüyle heyecanlanan personel, yapılan plan sonucunda Ereğli'nin 10 mil açıklarında, kendi arasında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele aldı ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmayı başardı. Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotu 'Alemdar'a ateş açmış, çatışma seslerini Ereğli'den duyan halk, sahilden ve denize açılan sandallardan yaklaşık 200 kişilik grupla C-27 motor gambotuna yaylım ateşi açarak geminin açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a dönmesini sağlamıştı."

"Alemdar Antlaşması ilk diplomatik zafer niteliğindedir"

"Alemdar" gemisinin kaçırılmasını önlemek maksadıyla Çoban Çeşmesi önlerinde karaya oturtularak bir miktar su almasının sağlandığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Serdümen Recep Kahya, bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'mızın ilk deniz şehidi olarak en yüksek mertebeye ulaşmıştı. Recep Kahya'nın cenazesi 28 Ocak 1921'de bütün Ereğli halkının katılımıyla Bozhane yoluyla Yalı Caddesi'nden geçirilerek Hükümet Meydanı'na getirilmiş, İskele Camisi'nde kılınan ikindi namazına müteakip şehir mezarlığına defnedilmiştir. Ereğli Limanı'na gelen 1 kruvazör ve 2 muhripten oluşan Fransız filosu 'Alemdar'ı yeniden almak istemiş ancak geminin baştan kara olması nedeniyle bu istekleri başarılı olamadan dönmüşlerdir. 'Alemdar'da esir edilen 6 Fransız askerin iadesi maksadıyla 17 Şubat 1921'de Alemdar Antlaşması yapılmıştır. Alemdar Destanı, milli mücadelede açısından 9 ay sonra 20 Ekim 1921'de Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması'ndan önce kazanılan ilk diplomatik zafer niteliğindedir."

Yıldırım, "Alemdar" gemisinin, Kasım 2004'te Ereğli'de kurulan Gazi Alemdar'ı Yaşatma Derneğinin çalışmaları sonucunda, İstanbul Tersanesi'nin imalat projeleri, Ereğli Belediyesinin konulacağı sahil şeridini, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının da gerekli sacları vermesiyle bugünkü haline getirildiğini sözlerine ekledi.

Törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri erkan ile ilçe protokolü katıldı.

Daha sonra Devrim Bulvarı'ndaki İnönü Parkı'na ilk deniz şehidi Recep Kahya adına yapılan anıtın açılışı ilçe protokolü tarafından gerçekleştirilerek karanfil bırakıldı.

Kutlama programı

İkinci program, sahil bulvarında bulunan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, "Alemdar"a İstiklal Madalyası verilmesine yönelik ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "İnşallah Meclis gündemine aldıracağız ve Gazi Alemdar gemisi ve mürettebatına gecikmiş olan İstiklal Madalyası'nı, Ereğli'mize ve Türkiye'mize kazandıracağımıza inancım tam." dedi.

Belediye Başkanı Posbıyık da AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekilleri tarafından gemiye İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunulduğunu söyledi.

Program, okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle sona erdi.