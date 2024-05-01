İsveç'teki Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Konya'da destek çalışması yürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsveç'teki Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Konya'da destek çalışması yürütüyor

İsveç\'teki Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Konya\'da destek çalışması yürütüyor

Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobi ile mücadele etmek için kurduğu Farklı Renkler Partisi ile Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerinde gurbetçilerin oyunu alabilmek için Konya'nın Kulu ilçesinde destek çalışması yapıyor. Yüksel, partisinin ideolojik olmadığını ve İslamofobi ile mücadele ettiklerini vurgulayarak, Filistin'e destek verilmesini ve İsrail'e yaptırım yapılmasını istediklerini belirtti.

01.05.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'teki Farklı Renkler Partisi (Nüans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinde gurbetçilerin oyunu alabilmek için destek çalışması yürütüyor.

İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobi ile mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Yüksel, haziranda yapılacak AP milletvekili seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kulu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, partisini kurma nedenlerini anlattı.

İdeolojik bir parti değil, merkez bir parti olduklarını aktaran Yüksel, İslamofobinin başta İsveç olmak üzere Avrupa'da çok ileri seviyeye ulaştığını, yaşanan sorunları sık sık gündeme getirdiklerini vurguladı.

Afrika kökenlilere de haksızlık ve ırkçılık yapıldığını anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Özellikle Somali gibi Müslüman ülkelerden geliyorlarsa maalesef ırkçılık eylemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Biz sadece Müslümanlara has bir parti değiliz. Hristiyan düşmanlığı ayrı bir sorun. İsveç'te İsrail'e yaptırım yapılmasını isteyen tek partiyiz. İsrail'e yaptırım yapılmasını, Filistin'e destek verilmesini, Hamas'ın terör listesinden çıkarılmasını istiyoruz. Yaklaşık 70 yılı aşkın Filistin'de mazlum sivil halkı, çocukları, kadınları katleden İsrail'i terör örgütü olarak damgalamıyorsak, o zaman Hamas'ı da terör örgütü olarak damgalamayı bırakacağız. Bu bizim çözüm önerimizdir. Hamas, seçilmiş bir partidir ve Filistin halkını temsil eden partidir."

AP milletvekili seçimleri için 11 adaylarının bulunduğunu, birinci adayın kendisi olduğunu belirten Yüksel, "İkinci aday Boşnak, üçüncü aday Hint asıllı. Avrupa Parlamentosu'nda ele alacağımız konu Filistin, bizim için çok önemli. Yapılan kısıtlamalar, yaptırımlar tamamen Avrupa Parlamentosu'nun elinden geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milletvekili Seçimleri, Filistin, Siyaset, İsrail, Konya, İsveç, Kulu, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'teki Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Konya'da destek çalışması yürütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:35 Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kurdu Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kurdu
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 18:19:43. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'teki Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Konya'da destek çalışması yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement