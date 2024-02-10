İsviçre\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü

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İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan binlerce kişi, Filistin halkına destek için yürüdü.

Parc Des Cropettes Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin halkına destek için şehir merkezinde saatlerce yürüyüş yaptı.

Filistin bayrakları ve Filistin'e destek ifadeleri yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın son bulması ve acil ateşkesin sağlanması yönündeki taleplerini dile getirdi.

Gazze'deki açlık ve bu nedenle gerçekleşen ölümlere tepki gösteren eylemciler, Gazze Şeridi'ne acil ve kesintisiz olarak insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Eylemciler, sık sık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan ve yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde sona erdi.

"İsrail'in Filistin halkına karşı yaptığı şey soykırımdır"

Göstericilerden İspanyol asıllı Aida, AA muhabirine, "Sadece Filistin halkını desteklemek için bu gösteriye katıldım. İsrail'in şu anda Filistin halkına karşı yaptığı şey soykırımdır. (Gazze konusunda) Avrupa ülkeleri ve ABD de dahil diğer ülkelerden çok hoşgörülü davranışlar var. Bu gerçekten sona ermeli. (Gazze'deki savaş) Bu, dinle ilgili veya kimin sahip olduğuyla ilgili değil. Bu, sadece insan hakları, çocuk ve kadın haklarının korunmasıyla ilgili. Gerçekten kabul edilemez." dedi.

İsviçre vatandaşı Sami Salama da İsrail'in Filistin'i işgali 75 yıldır sürdürdüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Salama, "Şu anda Gazze'deki insani durum kesinlikle kaotik. İnsanların suları, gıdaları, hiçbir şeyleri yok. Hastaneler tamamen zarar görmüş durumda. Bu kesinlikle bir felaket. Burada yapabileceğimiz tek şey sadece protesto etmek. Artık tüm uluslararası toplumun buna tepki vermesi gerekiyor. Şu anda ateşkes sağlanmalı ve Gazze'dekilere insani yardım ulaştırılmalı. Sanırım belki de son 50 yılda gördüğümüz en kötü şeyler bunlar." diye konuştu.