İsviçre'de Nüfus Sınırı Oylaması - Son Dakika
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İsviçre'de Nüfus Sınırı Oylaması

İsviçre\'de Nüfus Sınırı Oylaması
14.06.2026 16:12
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İsviçre'de, nüfusun 10 milyonla sınırlandırılması önerisi için halk oylaması yapıldı.

İsviçre'de, ülke gündeminde uzun süredir kapsamlı tartışmalara neden olan "ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim" için halk oylaması yapıldı.

İsviçre'de vatandaşlar, sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP) desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisini oylamak için sandığa gitti.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 12.00'de sona erdi.

Seçmenlerin çoğunluğu oylama işlemini daha önce posta yoluyla gerçekleştirmişti.

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden girişimle ilgili kampanya kapsamında konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma, yaşam standartlarını güvence altına alma ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler derin tartışma konusu oldu.

İsviçreli seçmenler, bu tartışmaları dikkatlice takip ederken, tercih konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Ülkede oldukça "kutuplaştırıcı" şeklinde nitelenen oylamaya ilişkin yapılan son anketlere göre, "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimine yüzde 52 karşı çıkarken yüzde 45 destek verdi, yüzde 3 ise hala kararsız.

Sandık çıkış anketine göre girişim yaklaşık yüzde 55 ile reddedildi

İsviçre Yayın Kurumu (SRG SSR) adına GFS Bern Araştırma Enstitüsünün yayımladığı sandık çıkış anketine göre, girişime katılımcıların yaklaşık yüzde 55'i karşı çıktı.

Yerel saatle 13.00'te yayımlanan tahminlerin hata payının artı veya eksi yüzde 2 olduğu kaydedildi.

Kesin sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Öneriye göre, nüfusun 9,5 milyonu aşması halinde yasal adımlar gerekecek

Hem hükümet hem de parlamento, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan girişime karşı çıkmasına rağmen karşı öneri sunmadı.

SVP, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırılan bu öneriyle, İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını veya düzensiz göçü önleyerek yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Referandumda oylanacak öneriye göre, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle "iltica ve aile birleşimi alanında" bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalacak.

Girişim metnine göre İsviçre, istisna veya koruma maddeleriyle ilgili olarak "nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları" yeniden müzakere etmek durumunda kalacak.

SVP'nin desteklediği referandum kampanyasını yürütenler, nüfusun aşırı şekilde artışının altyapıyı zorladığını, kira fiyatlarını artırdığını ve ulusal kimliği değiştirdiğini savunuyor.

Federal Konsey ve parlamentonun çoğunluğuna göre ise bu girişim, sorunları çözmenin aksine yeni problemlere neden olacak.

Girişimi destekleyenler, bu önerinin göçü kontrol altına almak ve sınırlamak için mantıklı olduğunu ileri sürüyor.

İsviçre'nin nüfusunun halihazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, İsviçre, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de Nüfus Sınırı Oylaması - Son Dakika

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